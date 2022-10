Dopo circa due anni da quando Xiaomi si è focalizzata sul lavoro di buonissimi notebook per quanto riguarda le prestazioni riuscendo a mantenere comunque uno stile piuttosto identificabile, adesso è pronto a far tornare lo Xiaomi Book Air 13, che sfoggerà una scocca sottilissima di soli 12mm e un peso molto leggero che sarà contenuto in appena 1,2kg. Malgrado ciò, il dispositivo riuscirà a mantenere specifiche tecniche con un idoneo livello? Andiamo a scoprirlo insieme.

Il colosso dell’e-commerce cinese Jingdong, conosciuto come JD.com, ha rivelato le caratteristiche del nuovo Xiaomi Book Air 13, il laptop dovrebbe fare il suo debutto nella giornata di domani 27 ottobre 2022 insieme alla gamma di smartphone Redmi Note 12, che sarà protagonista dell’evento, e ad altri prodotti della società cinese. Di seguito ecco i dettagli tecnici: il dispositivo presenta un display OLED touch screen da 13,3 pollici (con risoluzione 2880 x 1800 pixel, rapporto 16:10) ideale per il multitasking e con frequenza di aggiornamento a 60Hz. Sotto la scocca troviamo una CPU Intel Core di 12a generazione i5 o i7 Alder Lake appartenente alla famiglia ‘U’; mentre per quanto riguarda la GPU dovrebbe esserci la Intel Iris Xe, supportata da 16GB di memoria RAM LPDDR5 e 512GB di spazio di archiviazione SDD.

Il nuovo Xiaomi Book Air 13 prevede la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, inoltre, è dotato di scanner per le impronte digitali posto sul lato destro del device e due porte USB-C Thunderbolt. Il laptop dell’azienda cinese può contare su una batteria da 58,3 kWh dotata di supporto per la ricarica a 65W tramite l’alimentatore USB-C. Il sistema operativo sarà indubbiamente Windows 11. Per il momento pare che l’unico colore disponibile online sia un oro/champagne, ovviamente è possibile che possano esserci anche altre colorazioni. Anche per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità non vi sono notizie ufficiali, l’unica certezza è che verrà presentato domani insieme alla serie Redmi Note 12. Dunque, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

