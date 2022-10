Ci risiamo, anche in quest’ultima parte del 2022, torna alla ribalta la poesia Danza Lenta del professore Cicognani, perché condivisa da un numero importante di iscritti al social network Facebook. Non è raro, in effetti, ritrovarsi il poema in questi giorni sulla propria bacheca e dunque cercare di capire la sua provenienza. Era il lontano 2018 quando sulle pagine di OM veniva esaminata la catena ed è giusto ritornare oggi sull’argomento per far comprendere ai nostri lettori di che cosa di tratta.

Attualmente il professore Alessandro Cicognani non è il direttore dell’Unità operativa di Pediatria dell’Università degli Studi di Bologna e del Policlinico S.Orsola‐Malpighi. Il firmatario della poesia Danza Lenta, pur essendo reale non è ora collegabile alle strutture di ricerca e cura menzionate. Già nel lontanissimo 2010, proprio da queste ultime strutture era giunta conferma dell’estraneità del professionista alla catena e questo è un primo punto sul quale vale per forza la pena soffermarsi.

I versi declamati non sono poi associabili a nessuna giovane ragazza malata terminale di cancro. Quanto scritto nella poesia è davvero molto bello in quanto invita a riflettere sulla fugacità della vita e sulla necessità di fermarsi a riflettere e a gustare tanti momenti. In realtà, proprio le belle parole sono attribuibili allo psicologo e poeta David L. Weatherford e quella che leggiamo è una semplice traduzione della sua opera dall’inglese all’italiano.

Serve dunque condividere la poesia Danza Lenta attribuita all’iniziativa del professor Cicognani? La divulgazione dei versi non ha nulla a che fare con il racconto di una giovane ragazza affetta da un male incurabile o con le strutture già menzionate. I protagonisti del messaggio social di certo non avranno nessun beneficio dall’operazione di inoltro smisurato della nota. Resta agli utenti la scelta o meno di far conoscere i versi (davvero belli), magari cancellando qualsiasi riferimento a nomi o cose completamente estranei alla vicenda.

