Tiziano Ferro incontra i fan a Milano. In occasione dell’uscita del nuovo disco di inediti, Il Mondo è Nostro, l’artista incontra i fan in uno speciale appuntamento organizzato da Mondadori in collaborazione con la Milano Music Week.

Dal 26 ottobre 2022 pre-acquistando l’album Il Mondo è Nostro su Mondadori Store e nelle librerie Mondadori aderenti, potrai partecipare ad uno speciale evento con Tiziano Ferro che si terrà il 17 novembre 2022 al Teatro Manzoni di Milano.

L’incontro con Tiziano Ferro è una vera e propria anteprima della Milano Music Week. L’artista converserà con Nur Al Habash, direttore artistico della Milano Music Week, e racconterà il suo nuovo lavoro discografico in uscita l’11 novembre.

Nel nuovo progetto artistico sono contenute 13 tracce scritte da Tiziano Ferro e registrate a Los Angeles durante questi ultimi 3 anni. Il primo singolo è già stato pubblicato: è La Vita Splendida, che ha conquistato tutti ed è stabile ai vertici delle classifiche. Ha aperto la strada al disco, che verrà rilasciato nelle prossime settimane e presentato in un appuntamento speciale a Milano.

Per partecipare è necessario acquistare il cd o il vinile con evento dal sito della Mondadori oppure presso i negozi aderenti all’iniziativa. L’appuntamento sarà per il 17 novembre 2022 al Teatro Manzoni di Milano. L’evento inizierà alle ore 16.00. L’orario di convocazione per i fan è alle 14.45 per permettere il regolare svolgimento della attività di controllo. Per ogni album acquistato sarà consentito un solo accesso in teatro.

Sarà necessario effettuare l’accredito presso il desk WEB situato all’ingresso del teatro, il giorno dell’evento, senza dimenticare di portare con sé la conferma d’ordine per accedere all’evento.