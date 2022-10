“Potevamo forse mancare?”, così arriva l’annuncio del nuovo singolo di Elio E Le Storie Tese dopo tanto tempo in cui abbiamo atteso un inedito. Gli Occhi Del Cuore, Una Storia Nuova è disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming e sarà la colonna sonora di Boris 4, l’attesissima nuova stagione delle serie comica italiana.

Il nuovo singolo di Boris

Elio E Le Storie Tese ritornano con un brano ironico, nel loro tipico stile della canzone finto-radiofonica ma con un testo eccellente, versione rivisitata de Gli Occhi Del Cuore per sottintendere che con Boris 4 ci sarà qualcosa di nuovo: “Canterò una storia nuova con i personaggi a norma”, e ancora: “Me l’ha detto l’algoritmo della nuova piattaforma”.

Boris 4 è disponibile da oggi, giovedì 26 ottobre su Disney Plus. La nuova stagione arriva 12 anni dopo l’ultima stagione uscita nel 2010 e seguita da Boris Il Film uscito nel 2011.

Boris 4, la nuova stagione

René Ferretti e la sua squadra non dovranno più ascoltare le esigenze della rete, ma della piattaforma con i suoi algoritmi. Impegnati in una rivisitazione della vita di Gesù per una serie TV, dovranno inserire un trauma infantile con tutte le conseguenze per lo staff, gli attori e la produzione.

Sostanzialmente, Boris 4 è un glorioso ritorno della fortunatissima serie TV ma anche uno spaccato sul mondo della comunicazione di oggi, dove tutto deve rispondere alle esigenze dell’algoritmo che “premia” i contenuti che rispettano un certo standard e “punisce” i contenuti che non rispettano un determinato trend.

L’ultimo album di Elio E Le Storie Tese è Figgatta De Blanc (2016), dopodiché non è dato sapere se la band milanese ritornerà con un nuovo disco di inediti.

Testo

Gli occhi del cuore

Gli occhi del cuore

Boris. Canterò una storia nuova,

con i personaggi a norma.

Me l’ha detto l’algoritmo

della nuova piattaforma. Una trama articolata

e se una scena è complicata Non lo famo, ma lo dimo

una serie audiovisiva

dal futuro promettente. Tra supermenni e amori teen

troverà il suo posticin.

Continua a leggere su optimagazine.com