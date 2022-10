Arrivano grandi notizie, praticamente ufficiali, per tutti coloro che si ritrovano con device legati alla famiglia dei vari Samsung Galaxy S21 e Galaxy S20, visto che per entrambe le serie sono ormai maturi i tempi sull’aggiornamento con Android 13 e la nuova interfaccia One UI 5.0. Dopo avervi parlato nei giorni scorsi dell’ultima beta concepita dal produttore coreano, infatti, oggi 26 ottobre tocca concentrarsi sul pacchetto software definitivo e stabile, in virtù del fatto che l’azienda ha deciso di giocare una volta per tutte a carte scoperte per tutti coloro che attendono un segnale sotto questo punto di vista.

Vicinissimo per Samsung Galaxy S21 e Galaxy S20 il nuovo aggiornamento con Android 13 e One UI 5.0

Per quale motivo riporto senza indugi che sia praticamente dietro l’angolo per modelli come i Samsung Galaxy S21 e le diverse versioni del Samsung Galaxy S20 il tanto discusso aggiornamento focalizzato su One UI 5.0 e Android 13? Nelle ultime ore è trapelata una vera e propria roadmap, come riportato da SamMobile, tramite la quale possiamo capire mese dopo mese quali dispositivi inizieranno a toccare con mano il pacchetto software più atteso dell’anno. Tra i device in prima fila, troviamo proprio quelli citati ad inizio articolo.

Già, perché i Samsung Galaxy S21 e Galaxy S20 inizieranno a ricevere la notifica per procedere con il download a partire dal mese di novembre. Impossibile capire se il medesimo discorso verrà applicato in Italia per le due serie, ma nel caso in cui si dovesse partire dall’estero il segnale resterebbe assolutamente positivo ed incoraggiante. Va anche aggiunto che, di solito, il gap temporale di rilascio tra un Paese e l’altro è assai limitato, dando uno sguardo agli standard di Samsung.

Insomma, solo buone notizie oggi, indipendentemente dal fatto che siate in possesso di un Samsung Galaxy S21 o del Galaxy S20, visto che ormai l’aggiornamento con Android 13 e One UI 5.0 pare essere pronto al lancio.