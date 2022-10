La scorsa settimana, il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento beta della One UI 5.0 per i Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4. Ora, come riportato da ‘SamMobile‘, la società ha rilasciato il secondo aggiornamento beta della One UI 5.0 per il Samsung Galaxy Z Fold 4 in India. Il nuovo software include molte correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni.

Il secondo aggiornamento beta di One UI 5.0, basato su Android 13, per il Samsung Galaxy Z Fold 4 viene fornito con la versione del firmware che termina con ZVJF e ha una dimensione di di 717,11MB. Il software presenta la patch di sicurezza di novembre 2022, la prima per qualsiasi smartphone al mondo. Il nuovo aggiornamento corregge l’errore Secure Wi-Fi che a volte veniva visualizzato dopo il riavvio del telefono e risolve anche la scomparsa dell’icona Home e della barra di navigazione. L’upgrade risolve anche le routine di Bixby, che a volte non venivano eseguite. Quando gli utenti hanno modificato il layout dello schermo e lo zoom, le app utilizzate di recente nella barra delle applicazioni hanno riscontrato alcuni problemi. Inoltre, quando si apre il telefono in modalità orizzontale, sullo schermo è apparsa un’area nera: il produttore asiatico adesso ha risolto tutto quanto.

Con la prima versione beta di One UI 5.0, la funzione di inquadratura automatica dell’app della fotocamera non funzionava in modalità orizzontale. Il problema è stato risolto con il secondo aggiornamento beta di One UI 5.0. Anche le icone delle app erano apparse più lente quando si apre lo schermo del Samsung Galaxy Z Fold 4. Il colosso di Seul ha risolto il problema insieme a molti altri bug minori qui non riportati (ma comunque fondamentali per una buona esperienza utente).

