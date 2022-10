Sei concerti di Renato Zero al Circo Massimo di Roma per festeggiare i suoi 70 + 2 anni, nodi questo è infatti stato organizzato proprio in occasione del suo compleanno ma il meteo non lo ha risparmiato. Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Roma rendendo impossibile lo svolgimento dell’evento, interrotto e sospeso causa maltempo.

Parliamo della data del 30 setiembre 2022, terminata dopo 18 canzoni, un numero nettamente inferiore rispetto alle 29, 30 o 31 in scaletta nelle altre serate.

Ora Renato Zero arriva su Canale 5 in due speciali appuntamenti. Il primo andrà in onda stasera, mercoledì 26 ottobre, il secondo mercoledì prossimo – 2 novembre.

Si tratta di un appuntamento doppio in prima serata denominato 070, attraverso il quale Mediaset celebre l’estro di Renato Zero e la sua musica. La scaletta di Renato Zero su Canale 5 non è nota in quanto la regia la preparato un mashup di tutti e sei gli appuntamenti.

Qui sotto però le scalette di tutti i concerti.

Scaletta Renato Zero al Circo Massimo – 23 settembre

Questo bellissimo niente Vivo Niente trucco stasera Voyeur Spiagge Cercami Siamo eroi / Artisti / Sogni di latta / Dimmi chi dorme accanto a me (con Jovanotti) Magari Nei giardini che nessuno sa Morire qui Inventi (con Nei Per Caso) Un uomo da bruciare No mamma no / Svegliati / La rete d’oro / Tu che sei mio fratello / Questi amori / Uomo no (con Giacomo Voli e Sonia Mosca) L’angelo Ferito Chiedi di me (Remix) L’avventuriero La favola mia A braccia aperte L’amore sublime Resisti Amico (con Morgan) Qualcuno mi renda l’anima Cos’è Il caos / Fantasmi / Chiedi di più / Regina / Che ti do / Il caos (con Fabrizio Moro) Rivoluzione Mi vendo (Remix) Momento Panariello Più su La mia sartoria Seduto Sulla Luna I migliori anni della nostra vita Fortunato Il cielo

Scaletta Renato Zero al Circo Massimo – 24 settembre

Vivo Niente trucco stasera Voyeur Spiagge Cercami Fermoposta / Galeotto fu il canotto / Amore sì, amore no / Baratto (con J-Ax e Alex Britti) Magari Nei giardini che nessuno sa Madame (Remix) Morire qui Ancora fuoco / L’impossibile vivere / Professore / Non sparare / Quando parlerò di te (con Diodato) L’angelo Ferito Omaggio a Carla Fracci L’avventuriero La favola mia A braccia aperte L’amore sublime La vetrina Amico (con Francesco Renga) Qualcuno mi renda l’anima Nel perdono (cantata da Al Bano) Rivoluzione Viaggia / Inventi / Fantasia / In apparenza / Amico assoluto (con Giacomo Voli e Sonia Mosca) Resisti Più su Chiedi di me (Remix) I migliori anni della nostra vita Fortunato Il cielo

Scaletta Renato Zero al Circo Massimo – 25 settembre

Vivo Niente trucco stasera Voyeur Cercami Magari Singoli / Segreto amore / Oltre ogni limite / Sorridere sempre (con Sal Da Vinci) Amico Nei giardini che nessuno sa Morire qui Il jolly / Amando amando / Per non essere così / L’equilibrista (con Mario Biondi) L’angelo Ferito Più Amore Triangolo (Remix) L’avventuriero La favola mia A braccia aperte L’amore sublime Il maestro Resisti No mamma no / Svegliati / La rete d’oro / Questi amori / Uomo no (con Giacomo Voli e Sonia Mosca) La logica del tempo Qualcuno mi renda l’anima Mi vendo (Remix) Piazza Grande (con Ron) Spiagge Cos’è Rivoluzione Più su Fortunato I migliori anni della nostra vita Il cielo

Scaletta Renato Zero al Circo Massimo – 28 settembre

Vivo Mentre aspetto che ritorni Voyeur Spiagge Cercami Il jolly / Amando amando / Per non essere così / L’equilibrista (con Red Canzian) Magari Nessuno tocchi l’amore Un uomo da bruciare L’angelo Ferito Viaggia / Inventi / Fantasia / In apparenza / Amico assoluto (con Giacomo Voli e Sonia Mosca) Lei Madame (con Madame) L’avventuriero La favola mia A braccia aperte Morire qui Amico (con Marco Masini) Resisti L’amore sublime Rivoluzione La tua idea (con Peppe Barra) Fammi sognare almeno tu Mimì Sarà (omaggio a Mia Martini) Figaro Cos’è Più su Chiedi di me (Remix) I migliori anni della nostra vita Fortunato Il cielo

Scaletta Renato Zero al Circo Massimo – 30 settembre

Vivo Niente trucco stasera Voyeur Spiagge Cercami Magari Morire qui Nei giardini che nessuno sa Sempre (omaggio a Gabriella Ferri) Questi anni miei No mamma no / Svegliati / La rete d’oro / Tu che sei mio fratello / Questi amori / Uomo no (con Giacomo Voli e Sonia Mosca) Lei L’angelo Ferito Mi vendo (Remix) L’avventuriero La favola mia A braccia aperte L’amore sublime

In questa serata un violento nubifragio si è abbattuto su Roma e l’artista è stato costretto a interrompere il concerto.

Scaletta Renato Zero al Circo Massimo – 1 ottobre