In tanti, in queste settimane, si chiedono quando arriva il freddo in Italia, considerando il fatto che ogni aggiornamento sulle previsioni meteo da un po’ di tempo a questa parte non ci dà aperture sotto questo punto di vista. Non ci sarà il record assoluto per le temperature alte riscontrate ad ottobre, ma è fuori discussione che la situazione sia decisamente anomala. Non solo nel nostro Paese, ma in buona parte dell’Europa, visto che le correnti di aria fredda provenienti da Nord stanno incontrando un vero e proprio blocco che rende impossibile l’abbassamento delle temperature.

Riscontri su quando arriva il freddo in Italia: situazione aggiornata con le previsioni meteo

Al di là delle bufale che spesso e volentieri prendono piede su queste tematiche, come abbiamo avuto modo di osservare in passato con altri articoli da noi lanciati, occorre inquadrare meglio il momento molto particolare che stiamo vivendo. Per farvela breve, la situazione non cambierà fino all’arrivo del nuovo mese. Meglio mettersi l’anima in pace se desiderate aria fresca. Vanno in questa direzione le previsioni che rispondono alle domande su “quando arriva il freddo”, essendo tema molto caldo (scusate il gioco di parole) in questa fase in Italia.

A tal proposito, potrebbe essere utile concentrarsi sulle previsioni di Giliuacci, il quale di recente ha reso pubblico un interessante punto della situazione sulla questione. Scendendo in dettagli, si parla di possibile calo delle temperature con l’arrivo del nuovo mese. Tradotto, prima dello scorcio finale della prossima settimana difficilmente ci saranno variazioni di temperature significative. Va detto che non avremo subito l’inverno puro, ma alla luce del caldo al quale ci siamo abituati, la percezione del freddo potrebbe essere molto più marcata.

Dunque, le previsioni meteo iniziano a dirci quando arriva il freddo in Italia, stando ai riscontri di oggi.

