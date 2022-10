Apple Music, Apple TV+ e Apple One subiscono degli aumenti anche in Italia. Se ne era parlato giorni fa per quanto riguarda il mercato statunitense, ma ecco arrivare le rimodulazioni anche per il nostro Paese. Apple Music passa rispettivamente a 5,99, 10,99 e 16,99 euro (piano studenti, individuale e famiglia) da 4,99, 9,99 e 14,99 euro. Apple TV+, invece, passa da 4,99 a 6,99 euro per il rinnovo mensile, e da 49,99 a 69,99 euro per quello annuale. Apple One (che ricordiamo includere Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+) passa da 14,95 a 16,95 per il piano individuale (con 50GB di spazio su iCloud+), da 19,95 a 22,95 euro per il piano famiglia (con 200GB su iCloud+) e da 29,95 a 31,95 euro per il piano premium (incluso il servizio Fitness+ e 2TB su iCloud+).

Gli aumenti di Apple Music, Apple TV+ e Apple One scatteranno per gli utenti a partire dal rinnovo successivo alla data di comunicazione delle rimodulazioni ricevuta per email, in cui la mela morsicata non si prende la briga di spiegare l’incremento dei prezzi di questi servizi, avendone parlato in linee generali attraverso un comunicato. In effetti, le rimodulazioni sembrano siano state rese necessarie per via degli aumenti delle spese di licenza e per gli innesti di nuove funzioni che rendono Apple Music il miglior servizio di streaming musicale al mondo.

Apple TV+ era nato come un progetto piccolo, che, a distanza di tre anni, ha finito con l’incrementare i propri contenuti garantendo un’ampia offerta di film, serie e documentari per grandi e piccini. Adesso resta da capire se gli utenti Apple Music, Apple TV+ e Apple One accetteranno questi aumenti di prezzo o decideranno di optare per altri servizi.

