WhatsApp integra un’altra importante novità alla condivisione dei contenuti, ovvero l’aggiunta di una didascalia a ciò che si invia. Lo si è reso noto attraverso la beta per Android 2.22.23.15, adesso disponibile sul Google Play Store per chi è iscritto al programma di testing.

Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, la didascalia nella condivisione è sempre stata presente, ma solo con le foto, ma adesso alcuni beta tester hanno potuto riscontrare che è possibile aggiungerla anche per la condivisione di video, documenti o GIF. Il changelog dell’applicazione non fa riferimento alla modifica introdotta, ma vi consigliamo, se fate parte del programma di testing, di verificarlo personalmente provando a condividere uno dei contenuti di cui sopra (se notate di poter scrivere una didascalia condividendo video, documenti o GIF, allora fate parte della cerchia di utenti cui è consentito testare la funzione in anteprima; in caso contrario non vi resta che aspettare il vostro turno, che non dovrebbe tardare ad arrivare). Per adesso non tutti gli account sembrano essere abilitati ad aggiungere una didascalia a contenuti che non siano foto o immagini, ma nel corso delle prossime settimane la funzione arriverà senz’altro per il collettivo.

WhatsApp presto potrebbe anche accogliere un’altra opzione, quella dei sondaggi in-chat (già segnalata per iOS, ma che dovrebbe arrivare quasi di sicuro anche per la controparte Android, anche se non se ne conoscono ancora i tempi), da poter anche utilizzare per le chat singole per tastare i gusti dei propri contatti o le idee che hanno riguardo un dato argomento. Una funzione nel complesso molto utile, che aspettiamo di poter testare in versione stabile. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

