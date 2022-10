Finalmente l’attesa è giunta al termine: il nuovo Motorola Razr 2022 è ufficiale in Europa e quindi arriva anche in Italia; si tratta dello smartphone pieghevole a conchiglia, il cui debutto è avvenuto in Cina lo scorso mese di agosto, e principale avversario di Samsung Galaxy Z Flip 4. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire insieme le sue principali caratteristiche tecniche all’avanguardia, il suo prezzo e disponibilità. Iniziamo col dire che il device regala un design minimal, moderno e massiccio, ornato da una finitura opaca. L’interfaccia MyUX si basa sul sistema operativo Android 12.

Il Motorola Razr 2022 sfoggia un display principale P-OLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1800 pixel, 394ppi) e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz; mentre il display esterno è un AMOLED da 2,7 pollici con risoluzione HD+ (800 x 573 pixel, 372ppi) e frequenza di aggiornamento a 60Hz. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, supportato da 8GB di memoria RAM LPDDR5 e 256GB di storage interno UFS 3.1. Quanto al comparto fotografico, il device presenta sul retro una doppia fotocamera con sensore primario da 50MP con OIS e un sensore ultra-grandangolare e macro da 13MP con FoV di 120°. La fotocamera anteriore, interna, è da 32MP. Il telefono è dotato, inoltre, di un supporto alla tecnologia Ultra Pixel di Motorola capace di migliorare la resa in situazioni di scarsa illuminazione, e può girare video in 8K.

ARTICOLI CORRELATI

Il nuovissimo Motorola Razr 2022 presenta le seguenti connettività: 5G dual SIM (con eSIM), LTE Cat. 4, Wi-Fi 802.11, Wi-Fi 6E (2,4, 5 e 6 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS + GLONASS, A-GPS, Galileo e una porta USB Type-C 3.1. Dotato di certificazione IP52, di un lettore per le impronte digitali, dual speaker con supporto Dolby Atmos e tre microfoni. Il tutto è alimentato da una batteria da 3500mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo TurboPower da 30W. Il pieghevole del colosso statunitense è già disponibile all’acquisto in alcuni mercati d’Europa, tra cui anche quello italiano. Il prezzo di vendita è di 1199,90 euro (taglio 8/256GB) e si può acquistare andando sul sito ufficiale e presso punti vendita. Voi cosa ne pensate?

Continua a leggere su optimagazine.com