Quelle Brave Ragazze 2 ci sarà e questa è un’ottima notizia per chi ha amato e seguito il viaggio in van di Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo, a quanto pare, però, la nuova edizione dovrà fare a meno di una delle protagoniste. Secondo le anticipazioni delle ultime ore, infatti, il programma tornerà con una seconda edizione e un nuovo viaggio ma il pubblico dovrà fare i conti con l’addio di Orietta Berti. L’artista è in forza al Grande Fratello Vip dove ha ricoperto il ruolo di opinionista in questa edizione ma non con molto successo, almeno non quello che tutti si aspettavano.

Orietta Berti ha perso la sua verve e la sua ‘comicità’ forse per via della conformazione del programma in cui bisogna seguire e conoscere bene i concorrenti per entrare nelle loro dinamiche e arrivare a giudicarli. Come se questo non bastasse, l’artista ha perso anche il posto in Quelle Brave Ragazze 2 forse proprio per via della sua partecipazione al programma di Canale5.

La nuova, sorprendente e irresistibile avventura Sky, orfana di Orietta Berti, accoglierà un’altra leggenda del teatro e della televisione italiana, Marisa Laurito, di recente su Rai1 nei panni della zia della protagonista in Mina Settembre 2.

A scoprire il nome della terza “brava ragazza” è proprio Mara, dalla cui idea è partito lo show Sky Original realizzato da Blu Yazmine, nel video che potete vedere sopra e che è stato diffuso sui social. Nelle immagini la ‘padrona di casa’ incontra una cartomante per conoscere a tutti i costi cosa le riserva il futuro e scoprire quale sarà la compagnia del nuovo viaggio.

Il format rimane uguale e questo significa che la destinazione sarà ancora una volta sconosciuta a tutte e tre, tutto ciò che sanno e che hanno messo in valigia è la voglia di fare una vacanza in totale relax scoprendo zone del mondo a loro sconosciute, compiendo piccole missioni tramite le quali potranno vivere al meglio i posti che visiteranno.

Al momento non si conosce ancora la destinazione del nuovo viaggio che vedrà impegnate le ‘brave ragazze’ dello show ma Ilaria Dallatana, CEO Blu Yazmine, dichiara: “Finalmente si riparte! Tutta la squadra Blu Yazmine non vede l’ora di rimettersi in viaggio per questa nuova avventura, che ci regalerà, siamo sicuri, momenti indimenticabili. Varcheremo nuovi confini accompagnati dalle nostre tre ragazze, e grazie a loro ancora una volta potremo restituire al pubblico un racconto fresco, dinamico, inaspettato ed irriverente“.