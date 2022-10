Stando a quanto è stato previsto dalla società di ricerca TrendForce, Apple lancerà nel 2023 il nuovo iPhone 15 Pro e pare che porti con sé importanti novità per quanto riguarda le funzionalità. Il dispositivo presenterà 8GB di memoria RAM, un ingresso per la ricarica USB-C e tanti altri miglioramenti inerenti al comparto fotografico. Il passaggio da Lightning a USB-C è stato ampiamente diffuso per gli iPhone dato che l’Unione Europea ha approvato una legge che richiede un cambiamento tale da parte di tutti i produttori a partire dal 2024.

Inoltre, TrendForce ha spiegato che la linea di iPhone 15 sarà di nuovo composta da quattro modelli, ma che solamente i due modelli Pro disporranno dell’ultimo processore Apple, come nel caso della gamma di iPhone 14. Gli utenti si aspetteranno che i modelli Pro siano dotati del chip A17 Bionic, mentre i modelli standard resterebbero con l’A16 e l’Ultra con l’M1. È anche previsto che i modelli iPhone 15 Pro saranno dotati di un aumento di 8GB di RAM per completare il chip A17, rispetto ai 6GB per i modelli iPhone 14 Pro di oggi. I modelli standard continueranno, probabilmente, ad avere 6GB di RAM.

In linea con i precedenti rapporti, la società di ricerca prevede anche che gli iPhone 15 Pro Max (che probabilmente si chiameranno iPhone 15 Ultra) dispongano di un teleobiettivo con funzionalità periscopio, in grado di consentire uno zoom ottico 10x o superiore, rispetto all’attuale limitazione 3x. I modelli Pro dovrebbero avere anche un obiettivo principale aggiornato dotati di design “8P”, che sarebbe un elemento ottico in più per quanto riguarda una maggiore garanzia della fotocamera in termini di prestazioni sia foto che video. Infine, TrendForce afferma che i modelli di iPhone 15 continueranno ad avere il modem Qualcomm per 5G perché Apple non è ancora soddisfatta delle prestazioni mmWave del suo modem interno. L’azienda, difatti, introdurrà il proprio modem 5G nel 2024.

