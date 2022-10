Il padre di Shakira sta male, e Gerard Piqué raggiunge la sua ex compagna per starle vicino. La notizia arriva dalla testata spagnola E-News che racconta di come la ex coppia riesca a trovare ancora empatia nonostante la burrascosa fine della loro relazione.

Il padre di Shakira sta male: cos’è successo

Gli antefatti, come ricostruisce E-News, risalgono all’estate 2022, quando William Mebarak Chadid – questo il nome del padre di Shakira, ha subito un trauma cranico a seguito di un incidente e per questo si era trasferito momentaneamente a Barcellona, dove vive la popstar.

Le immagini dell’ambulanza sotto casa di Shakira lasciavano intendere che la voce di Whenever Wherever si fosse sentita male. In quel periodo, infatti, la popstar stava vivendo un periodo molto intenso a causa della separazione da Piqué.

Nelle ultime ore le condizioni di salute del padre di Shakira si sarebbero aggravate, per questo è stato portato in una clinica privata per ricevere le cure necessarie. Accanto a Shakira e William, quindi, sarebbe arrivato Piqué dimostrando di aver ancora un sentimento di rispetto per la ex compagna.

Shakira e Piqué

La notizia dell’arrivo di Piqué per stare accanto a Shakira suscita ovviamente tanto interesse dal momento che la loro relazione è stata più volte al centro del gossip

La popstar gli ha anche dedicato due brani, Me Felicito e l’ultimo Monotonìa pubblicato insieme ad Ozuna, in cui la popstar riflette sulle cause della fine di una relazione. Ovviamente Shakira non fa mai il nome di Piqué, ma i riferimenti alla fine di una storia in un singolo pubblicato solo pochi giorni fa lasciano spazio a tante speculazioni.

Non è dato conoscere, mentre scriviamo, lo stato di salute del padre di Shakira né sapere se abbia avuto un malore o se il ricovero sia sempre legato all’incidente che gli aveva procurato un trauma cranico.

