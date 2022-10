Continua l’appuntamento con Il Commissario Montalbano in 4k, in onda stasera 26 ottobre su Rai1. La fiction viene proposta in versione rimasterizzata nella più alta risoluzione che restituisce colori realistici e nitidezza d’immagine.

Ogni appuntamento è preceduto da un’introduzione di Andrea Camilleri, il “papà” di Montalbano, scomparso nel 2019.

Per l’appuntamento con Il Commissario Montalbano in 4k, stasera va in onda Il Senso del Tatto. Ecco la sinossi della puntata in replica:

Nella casa dove viveva con il suo cane Orlando, Enea Silvio Piccolomini, soprannominato Nenè, viene trovato morto. Enea, cieco a causa di un incidente sul lavoro, sembra vittima di un incidente domestico. L’autopsia rivela invece che Nenè è morto a causa di un sonnifero, forse lo stesso che prendeva tutte le sere e di cui ha sbagliato dose. Gli unici parenti di Nenè sono la sorella Gnazia e suo marito Silvestro, gestori di un albergo sull’isola di Levanza. Montalbano non crede che si sia trattato di un incidente e convince Livia, con la scusa di una vacanza, ad andare a Levanza. Il commissario scopre che Nenè andava ogni week end sull’isola e aveva stretto amicizia con un pescatore di nome Totò Recca. La situazione però si complica con due nuovi omicidi…

La Palomar, casa di produzione di Montalbano, ha restaurato i primi episodi nel formato 4K. Purtroppo per poter assistere a questo spettacolo bisognerà avere un televisore adatto con la tecnologia del 4K. Per chi la possiede, basterà sintonizzarsi su Rai 4K al canale 210 di TivuSat, la piattaforma satellitare gratuita, oppure utilizzando il lettore Cam Tivùsat da integrare nell’apposito alloggiamento del televisore.

Nel cast della puntata: Luca Zingaretti, Katharina Böhm, Cesare Bocci, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta, Angelo Russo.

Il Commissario Montalbano in 4K vi aspetta stasera alle ore 21:25 su Rai1.

