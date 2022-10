Il Natale è la festività dedicata alla famiglia e gli affetti più cari. Tuttavia, proprio la scelta riguardo a che cosa donare alle persone più importanti della nostra vita può diventare un compito stressante e faticoso, in particolar modo se quella persona possiede già di tutto oppure ha dei gusti alquanto singolari.

A tale proposito, per evitare di sbagliare e fare brutte figure, vi sono molte persone che optano per le smart box; sono una tipologia di gift card disponibili sul commercio in varie tipologie e consentono di poter fare acquisti sui più popolari negozi online. In questo modo, la persona che la dona avrà la certezza che il proprio regalo sarà sempre gradito, senza rischiare di spendere soldi inutilmente, mentre chi riceve la smart box potrà scegliere il prodotto che più desidera, in base ai propri gusti.

Una alternativa sono le gift-card ormai un prodotto di punta come forma elegante per regalare denaro. Presentano però un difetto, ovvero la mancanza di originalità; coloro che le ricevono rischiano di non avere più il cosiddetto effetto a sorpresa, cioè lo stupore di quando di riceve un regalo inaspettato.

Ecco perché con le smart box si ha invece l’opportunità di trovare le idee regalo Natale più sorprendenti, da donare a chi ci sta a cuore oppure anche a noi stessi.

Regali di Natale più gettonati: i viaggi

I viaggi sono una valida opzione da prendere in considerazione quando si desidera fare un regalo poiché consentono, alla persona che lo riceve, di visitare la meta o la località che ha sempre desiderato di poter vedere.

Al giorno d’oggi, esistono varie tipologie di viaggi, tra cui si può scegliere come dono. Oltre ai classici soggiorni presso le più famose città italiane e le capitali europee, vi è la possibilità di visitare i parchi a tema oppure intraprendere dei tour guidati sui set cinematografici. In aggiunta, coloro che desiderano regalare un viaggio all’insegna del relax e della rigenerazione di sé, possono optare per il consueto alloggio presso una spa; oppure consentire di sperimentare l’innovativa esperienza del soggiorno gastronomico, in cui il relax è unito alla degustazione dei prodotti gastronomici tipici della località scelta. In alternativa all’hotel, si può regalare un soggiorno presso alcuni dei numerosi castelli presenti sia in Italia che in Europa: indubbiamente, si tratterà di un’esperienza originale e romantica.

Al fine di regalare la modalità di viaggio che più si addice ai gusti, esigenze e personalità di chi verso cui è rivolto il dono, è possibile scegliere tra varie tipologie di smart box che includono pacchetti ideati per le coppie, i single, le famiglie o gruppi di persone, ad esempio: colleghi e amici.

Regali di Natale più gettonati: esperienze ed attività

Non tutti amano viaggiare e, in alternativa, preferiscono fare solo delle brevi gite nei fine settima o dedicarsi ad attività ricreative.

Di conseguenza, per un regalo di Natale originale e sorprendente, si può scegliere di donare un’esperienza insolita da vivere oppure delle attività divertenti che si possono svolgere, magari in compagnia.

Coloro che scelgono di regalare un’esperienza, possono optare tra varie possibilità a seconda che si voglia donare qualcosa di inusuale o meno. Difatti, accanto alle classiche esperienze più ordinarie, come: un soggiorno in tenda, nei i trulli della Puglia oppure delle escursioni in alta montagna, sono disponibili delle esperienze insolite e stravaganti. Tra queste, vi è la possibilità di dormire, anche se solo per una notte, in alloggi alquanto singolari, ad esempio: dentro una botte, un igloo, un carro armato oppure in una bubble room immersa nella natura.

In aggiunta, si possono regalare delle esperienze innovative, tra cui il glamping, ovvero una variazione del comune campeggio che si caratterizza per essere dotato di tutti i comfort. Oppure il soggiorno per un breve periodo su uno yacht di lusso, con possibilità di dormire in cabina per uno o due notti.

Per quanto concerne le attività che si possono regalare, esse consistono in workshop, ovvero attività di laboratorio in cui mettere a frutto la propria creatività e fantasia.

Regali di Natale più gettonati: adotta… qualsiasi cosa!

Tra i regali di Natale che suscitano un effetto sorpresa in chi li riceve, vi sono quelli che consentono di adottare un qualcosa. C’è chi sceglie una stella e le dà il proprio nome, e chi acquista virtualmente un alveare, per sostenere l’apicoltura. Ma ci sono anche animali più originali da adottare, sempre a distanza ovviamente, come una gallina, o addirittura una mucca!

Nel caso in cui si scelga di adottare un astro o una stella, si ottiene la possibilità di rinominarla con il nome del destinatario del proprio dono: in tale modo esso sarà eterno e visibile a tutti. Il costo per questo tipo di regalo può variare ma parte da somme piuttosto basse.

L’adozione di una mucca, gallina, pecora o un alveare costituisce un dono decisamente originale e, allo stesso tempo, utile. Grazie alla somma versata, si contribuisce a sostenere il lavoro degli allevatori ed apicoltori italiani, salvaguardare la salute degli animali e proteggere la biodiversità. Inoltre, chi sceglie compiere questo gesto di adozione a distanza otterrà, in cambio, prodotti buoni e controllati da portare sulla propria tavola.