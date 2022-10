Cercare di stilare una classifica dei migliori album di Renato Zero significa provare tanta frustrazione, dal momento che parliamo di un uomo con un senso folle e poetico dello spettacolo e della musica, ora istrione e ora cantore dell’amore più vero e trascendentale, ora maestro del ritmo e ora eccellenza delle ballate. Dall’ironia di Triangolo alla profondità di I Migliori Anni Della Nostra Vita, Renato Zero ha raccontato la parte più bella della musica italiana, quella libera ma riflessiva, quella spensierata ma colta, erudita e innamorata.

Zerofobia (1977)

Zerofobia è l’album di Mi Vendo, titolo provocatorio per una vera e propria bomba di ritmo, ma è anche il disco de Il Cielo e L’Ambulanza, canzoni che oggi sono iconiche sia nel repertorio del cantautore romano sia nel patrimonio della canzone italiana.

Zerolandia (1978)

Zerolandia conferma il successo di Zerofobia, e Renato Zero svetta tra i cantanti più apprezzati della decade dei ’70 che si prepara agli ’80 con brani che hanno fatto la storia come Triangolo, Sbattiamoci e Sesso O Esse.

L’Imperfetto (1994)

Una ritrova ispirazione, un grande amore per Roma – Roma Malata – e la vena poetica sempre più intensa, come ci insegna Nei Giardini Che Nessuno Sa. Renato Zero sa essere gentile e rassicurante anche quando esplora l’elettronica e la dance, contemporanee degli anni ’90, con Digli No. L’ennesimo successo per Renato Zero, L’Imperfetto, che verrà confermato anche nel tour dedicato.

Sulle tracce dell’imperfetto (1995)

Seguito ideale de L’Imperfetto, Sulle Tracce Dell’Imperfetto contiene una delle canzoni d’amore più belle della musica italiana: I Migliori Anni Della Nostra Vita.

Amore Dopo Amore (1998)

Tra i migliori album di Renato Zero non può mancare Amore Dopo Amore, il disco di Cercami e Dimmi Chi Dorme Accanto A Me.

