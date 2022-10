Per quanto riguarda le fotografie scattate con il Samsung Galaxy S22, ci sono due grandissime novità appena rese disponibili: l’aggiornamento della nota app Expert RAW e l’introduzione di un nuovo strumento Camera Assistant. Il primo tool consentirà di catturare il cielo in notturna in una modalità del tutto nuova, il secondo permetterà pure di avere risultati decisamente professionali con il minimo sforzo.

Pariamo dal dettaglio della funzione Astrophoto dell’app Expert RAW. Grazie al passo in avanti compiuto da quest’ultima, sarà possibile scattare in notturna foto nitide e luminose di stelle, della luna e della costellazioni. In pratica, grazie alla nuova funzione Sky Guide, si otterrà una pratica guida per conoscere la posizione di costellazioni, gruppi di stelle e nebulose. Il tutto sarà possibile grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale. Non finisce qui perché, con la modalità Multi-Exposure, sarà possibile catturare più scatti della stessa scena e quindi sovrapporli l’uno sull’altro, ottenendo immagini decisamente migliori.

Le novità fotografiche del Samsung Galaxy S22 continuano con l’introduzione dell’app alternativa a quella standard del telefono per scattare. Il suo nome è Camera Assistant: questa consentirà di operare su un gran numero di parametri, impostandoli manualmente e a proprio piacimento, in base alle esigenze del momento. Sarà infatti semplicissimo passare dallo zoom digitale a quello ottico se ce ne sarà la necessità.

Sempre l’app Camera Assistant consentirà di modificare il numero di immagini da acquisire durante l’utilizzo di un timer; ancora, tenendo premuto il pulsante di scatto, si potrà registrare un video e perfino visualizzare in anteprima il mirino della fotocamera su un monitor collegato tramite HDMI. Sempre lo stesso strumento, consentirà di acquisire immagini più velocemente utilizzando la funzione Faster Shutton, il che ci aiuterà ad ottenere immagini decisamente migliori per soggetti in movimento.

Il rilascio di tutte queste novità è in corso: a breve tutti i possessori di Samsung Galaxy S22 potranno beneficiarne.

