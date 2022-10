Astrid e Raphaelle 3 si conclude su Giallo con gli ultimi due episodi della terza stagione. Stasera mercoledì 26 ottobre andranno in onda gli appuntamenti finali, in prima tv, della serie belga-francese con protagonista un duo tutto al femminile: l’archivista Astrid Nielsen, una trentenne autistica dalla memoria prodigiosa, e Raphaelle Coste, la comandante della Polizia Giudiziaria.

Astrid Nielsen e il comandante Raphaëlle Coste tornano in servizio per una nuova serie di indagini che le vedranno sfidare i seguaci della teoria del complotto, penetrare in una comunità di amerindi, svelare i segreti di un monastero, un ospedale psichiatrico. Per le due donne, la stagione sarà anche l’occasione di un grande sconvolgimento emotivo. Dopo il suo amaro fallimento con Mathias, Raphaëlle si renderà conto che i suoi sentimenti stanno indubbiamente cambiando nei confronti di Nicolas, ma non sarà troppo tardi? Astrid, dal canto suo, cercherà di avviarsi ad una prima relazione di coppia con Tetsuo. Ma è possibile l’amore tra un autistico e un neurotico?

Ecco le anticipazioni. Si parte dall’episodio 3×07 intitolato I fiori del male, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il cadavere di un biologo appassionato di intelligenza vegetale viene scoperto in una serra tropicale. La sua morte sarebbe collegata al laboratorio di ricerca da cui si era dimessa qualche anno prima?

La serata con Astrid e Raphaelle si conclude con l’episodio 3×08, il finale di stagione, intitolato Un mondo sotterraneo. Ecco la sinossi:

L’omicidio di un senzatetto mette Astrid faccia a faccia con il criminale che suo padre stava seguendo alcuni anni prima…

Nel cast di Astrid e Raphaelle 3 troviamo: Sara Mortensen nel ruolo di Astrid Nielsen; Lola Dewaere e il Capitan Raphaëlle Coste; Jean-Louis Garçon è il curatore Carl Bachert; Meledeen Yacoubi interpreta Arthur; Jean-Benoît Souilh è William Thomas; e Husky Kihal è Henry Fournier. New entry Saïto Kengo nei panni di Tetsuo, e Benoît Michel in quelli di Nicolas.

L’appuntamento con il finale di Astrid e Raphaelle 3 è su Giallo a partire dalle 21:10.

