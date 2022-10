Emiliano Toso è un Biologo Cellulare e Musicista Compositore a 432Hz.

Dopo la laurea in Scienze Biologiche, ha conseguito il dottorato in Biologia Umana presso l’Università di Torino con specializzazione in basi molecolari e cellulari. Ha intrapreso così un’importante carriera scientifica che lo porterà a lavorare per 16 anni responsabile del gruppo di Biologia Molecolare presso un istituto di ricerca in ambito internazionale.

Accanto a questa sua ricerca scientifica, coltiva contestualmente una profonda ricerca di crescita personale e la sua passione per la musica e per la composizione.

Nel 2013 Emiliano Toso stravolge la sua vita realizzando un sogno: incide il suo primo album, TRANSLATIONAL MUSIC.

Questo disco, che inizialmente doveva essere un auto-regalo, inizierà a diffondersi sempre più divenendo un vero e proprio progetto di integrazione tra Biologia e Musica.

Supportato ed affiancato dal Dott. Bruce Lipton, da questo momento inizierà ad essere invitato in tutto il Mondo come relatore a conferenze internazionalI e per tenere concerti che integrano scienza e musica.

La sua attività di biologo/musicista compositore lo porterà a viaggiare in Italia ed all’Estero coinvolgendo ogni anno migliaia di persone, aprendo convegni di personaggi di spicco internazionale quali Bruce Lipton, Gregg Braden, Donald Walsch, il Dott. Franco Berrino, La Prof.ssa Lucageli, Deepak Chopra e molti altri.

Traducendo le vibrazioni universali e favorendo il benessere fisico ed emozionale, le sue composizioni sono utilizzate in centri olistici, in laboratori di ricerca scientifica quali l’istituto Marques di Barcellona, ed ospedali come il San Raffaele di Milano, il Bambin Gesù, il Gemelli di Roma e l’Ospedale Salesi di Ancona, dove per la prima volta al mondo è stato effettuato un intervento chirurgico con un pianoforte a coda in sala operatoria.

Ho conosciuto Emiliano Toso nell’ambito della lunga maratona di Co-Scienza e mi sono collegato nuovamente con lui durante la mia diretta We Have a Dream del 18 febbraio per farmi raccontare lo spettacolare lungometraggio sulla sua musica “Waterlife” realizzato da Gabriele Fonseca a Venezia con i ballerini Beatrice Carbone e Luca Giaccio

www.redronnie.tv

Continua a leggere su Optimagazine.com