Elenoire Ferruzzi si prepara al meglio per il blocco che sicuramente otterrà domani sera nella nuova puntata del Grande Fratello Vip. Sicuramente l’influencer è uno dei personaggi più discussi di questa edizione del reality di Canale5 e anche in questi ultimi giorni le cose per lei non si sono messe benissimo visto che il pubblico continua a mandarla in tendenza sui social criticandone i modi e le parole. Anche questa volta sembra che Elenoire Ferruzzi abbia perso la testa per uno dei suoi coinquilini e a finire nel suo mirino è stato Daniele Dal Moro.

Proprio come è successo con Luca qualche settimana fa, Elenoire Ferruzzi si è detta certa che Daniele Dal Moro provi qualcosa per lei ma che non lo esterni del tutto proprio per via del suo essere trans. Stesse parole stesso comportamento di qualche giorno fa, quindi, per la vippona che ha fatto così infuriare il pubblico convinto che si stia preparando solo ad un teatrino in vista della puntata di domani sera del Grande Fratello Vip.

Elenoire su Daniele: “Che non si avvicini perché gli tiro un ceffone eh, a costo di andarmene.

Poi voglio vedere l’amica di sto cazzo”



A ME MI SEMBRA TUTTO TOO MUCH.#gfvip pic.twitter.com/GXq6csZJMs — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 25, 2022

Eleonoire si è detta ferita dall’atteggiamento e dalla sua mancanza di sincerità visto che, a suo dire, l’attrazione c’era ma Daniele continua a negarla. Antonella ha tentato di darle un altro punto di vista ribadendo che forse ci sono stati dei fraintendimenti ma lei continua a confermare che adesso ci sono delle ferite che rimarranno sempre aperte e questo non le permetterà di perdonarlo.

Da facente parte della comunità LGBT+ sono veramente piena della strumentalizzazione che fa Elenoire che ogni volta deve tirare fuori la trans card se le danno picche. Daniele è stato rispettoso e per niente transfobico, quindi prendesse il palo con dignità e basta. #gfvip pic.twitter.com/WG39Hr4fF6 — giggia 🦚 (@mummyunicorn) October 25, 2022

Siamo sicuri che per questo argomento ci sarà ampio spazio domani sera in puntata ma forse lo stesso non si può dire lo stesso per il trattamento che Elenoire ha riservato a Nikita in questi giorni. Se proprio ieri la Ferruzzi ha ‘consigliato’ alla sua coinquilina di rifarsi il naso perché uguale a quello di Pippo Franco, oggi addirittura sembra che sia arrivata a sputare al suo passaggio, almeno secondo quanto riportato da TgCom24, anche se lei si è subito giustificata: “No, avevo un seme in bocca“. Il web ormai è insorto contro di lei e sicuramente finire in nomination potrebbe risultarle fatale.