Un duetto con Tiziano Ferro? Oggi il sogno può diventare realtà ma solo per un fortunato fan dell’artista di Latina che salirà con lui sul palco per un duetto unico. Se siete semplici appassionati, fan di vecchia data di Tiziano Ferro o aspiranti cantanti, questa è la vostra occasione di duettare con uno degli artisti italiani più apprezzati a livello internazionale.

A lanciare il contest è stato lo stesso Tiziano, attraverso un video condiviso sui social. A spiegare la dinamica del concorso è stato Ferro in persona, nel dettaglio; è semplicissimo: basta caricare un video della propria performance e incrociare le dita nella speranza di una buona dose di fortuna.

Per partecipare occorre registrare un video (max 45MB) in cui si canta uno dei successi di Tiziano Ferro. Poi bisognerà compilare la form e caricare il video. “Il palco potrebbe essere tuo”, scrive Tiziano Ferro sui social.

Il sogno del duetto con Tiziano Ferro, per qualcuno si realizzerà. Oltre a caricare il video è necessario compilare tutti i campi richiesti inserendo i propri dati la data di nascita. Bisognerà indicare: nome, cognome, data di nascita, telefono dove poter essere rintracciati in caso di vittoria del concorso, indirizzo email e provincia di provenienza. Bisognerà poi leggere le condizioni e accettare i termini di partecipazione. Il modulo da compilare è sul sito di Mediaset Infinity, perché il vincitore duetterà con Tiziano in un programma televisivo RTI. Il vincitore verrà scelto dalla redazione.

Le selezioni inizieranno il giorno 25 ottobre 2022 e si concluderanno il 3 novembre 2022.

Il nuovo album di Tiziano Ferro

Si intitola Il Mondo è Nostro il nuovo album di Tiziano Ferro e verrà rilasciato il prossimo 11 novembre. Dal disco è stato estratto il singolo inedito La Vita Splendida, già in rotazione radiofonica e negli store digitali.

Ora Tiziano Ferro lancia un contest speciale che prevede la possibilità per un fan di duettare con lui. Tutti i dettagli nel post dell’artista qui sotto: