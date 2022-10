La produzione di The Crown 6 sta affrontando il suo momento più delicato: in questi giorni si sta girando la scena della morte di Diana, avvenuta nel tristemente celebre incidente a Parigi, sotto il Ponte de l’Alma, il 31 agosto del 1997, ma non sarà la Capitale francese ad ospitare le riprese della sequenza clou.

Le scene più tragiche di The Crown 6 sono girate a Barcellona e non a Parigi: le immagini trapelate in rete mostrano come sia stato allestito un set nella città catalana per le riprese della delicata sequenza. I produttori della serie hanno preferito, forse per ragioni economiche o semplicemente logistiche, girare il fatidico momento dello schianto in una zona di Barcellona che ha dei vaghi richiami all’atmosfera parigina, anziché nella location originale. Tuttavia, non ci si aspetta immagini troppo esplicite nel racconto dell’incidente automobilistico in cui Diana ha perso la vita, ma solo evocative della tragedia.

Inevitabilmente la produzione di The Crown 6, col suo enorme comparto tecnico, ha attirato l’attenzione dei passanti durante le riprese, che non sono certo passate inosservate. L’infausto inseguimento dell’auto di Lady Diana e del suo compagno Dodi Al-Fayed da parte dei paparazzi è stato girato, come fa sapere la testata spagnola Vertele, nei pressi di Plaça Francesc Marcià. Alcuni video su Twitter mostrano qualche immagine dell’inseguimento.

La escena de los paparazzis persiguiendo a #LadyDi en París se ha repetido hoy en la calle Maestro Nicolau de Barcelona. Próximamente en @NetflixES @TheCrownNetflix pic.twitter.com/XXdBOanOjz — Joan Vehils (@jvehils) October 22, 2022

Hoy grabaron la muerte de Lady Di para The Crown en Barcelona pic.twitter.com/2S5H7MsaBe — 𝒜𝓁𝑒𝒿𝒶𝓃𝒹𝓇𝑜 (@NesteaAdicto) October 22, 2022

Le riprese di The Crown 6 sono iniziate in estate, ma sono state interrotte dalla morte della regina Elisabetta II lo scorso settembre. La quinta stagione è attesa il 9 novembre su Netflix.

Continua a leggere su optimagazine.com