Chitarrista bravissimo, anche se più noto all’estero che in Italia, Roberto Fabbri è da poco ritornato da un lungo e fortunato tour negli USA che lo ha visto esibirsi alle Hawaii, Portland e Los Angeles. Mi sono già collegato in passato con lui durante le mie dirette di We Have a Dream e l’ho anche invitato ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Torno ad occuparmi di lui perché ha appena pubblicato un libro con la trascrizione di arrangiamenti che ha fatto intervenendo su 14 brani di Lucio Battisti. Naturalmente al libro è allegato il CD che contiene le sue esecuzioni con la sua chitarra classica, in maniera delicata e affascinante.

Roberto ha detto, nel presentare il progetto:

“Quando Hal Leonard mi ha dato l’opportunità di realizzare queste trascrizioni, ho capito di poter concretizzare un mio antico sogno. Quale chitarrista, di qualsiasi estrazione esso sia: classica, jazz, pop, non ha mai suonato una canzone di Battisti? Nessuno!!! Questi brani sono nel nostro DNA perché Battisti prima ancora di essere un cantautore era un chitarrista ed anche bravo! Praticamente quasi tutte le introduzioni dei brani sono affidate ad una chitarra e una chitarra è sempre presente per tutta la durata degli stessi. Io però volevo alzare “l’asticella”, dimostrare che i suoi pezzi sono musica pura, come le canzoni dei Beatles che hanno avuto innumerevoli versioni strumentali, i brani di Battisti meritavano di avere una loro versione strumentale che ne mettesse in risalto l’assoluto valore compositivo anche a prescindere dai meravigliosi testi di Mogol, quale strumento migliore quindi della sua amata chitarra?”

Roberto ha suonato tutti i brani con la sua meravigliosa chitarra Ramirez, lo stesso strumento usato dal grande Andrés Segovia. Chiaramente, mentre li ascolti, ti viene spontaneo cantare con la mente le canzoni, tanto sono così indissolubilmente legate ai testi di Mogol. Di tutti i brani Roberto ha realizzato un video che lo riprende mentre sta suonando, tranne che per “Amarsi un po’”, per il quale è stato girato un vero videoclip dalla regista Sara Ceracchi. I 14 brani su cui ha lavorato per tanto tempo Roberto Fabbri, arrangiando e riarrangiandoli fino ad ottenere un risultato eccellente, sono: “Amarsi un po’”, “Dieci ragazze”, “E penso a te”, “Emozioni”, “Fiori rosa, fiori di pesco”, “I giardini di marzo”, “Il mio canto libero”, “Il tempo di morire”, “Io vorrei… non vorrei.. ma se vuoi”, “La canzone del sole”, “Mi ritorni in mente”, “Non è Francesca”, “Pensieri e parole” e “Un’avventura”.

Durante l’intervista abbiamo mostrato i video di “Amarsi un po’”, “Non è Francesca” e “Io vorrei… non vorrei.. ma se vuoi”.

