C’è ancora attesa per il bonus 200 euro autonomi, in particolare per il contributo che dovrà essere erogato dall’INPS. Le partite IVA che hanno fatto richiesta dell’aiuto economico non hanno ancora visto l’accredito della somma spettante sul loro conto ma qualcosa potrebbe muoversi in tal senso, in tempi davvero brevi.

Differenze tra gli autonomi

Già due settimane fa il bonus 200 euro autonomi ha cominciato ad essere accreditato sui conti di molti professionisti iscritti alle casse previdenziali private. In particolare avvocati, ingegneri, architetti, giornalisti e lavoratori appartenenti a molte altre categoria hanno avuto a disposizione la somma da loro richiesta (solo 200 euro appunto per alcuni, ma anche con l’ulteriore integrazione di 150 euro in non pochi casi sulla base di determinati requisiti). Ebbene, nonostante questi primi e importanti passi in avanti, coloro che hanno invece inoltrato la domanda di contributo all’INPS sono rimasti a bocca asciutta e finora i riscontri dell’ente previdenziale non avevano lasciato intendere la presenza di novità sostanziali

Accrediti a breve

Proprio in questa giornata del 25 ottobre, il team social dell’INPS ha pubblicato il tweet di chiusura articolo, in risposta alla richiesta di un utente. Si fa un chiaro riferimento all’arrivo di informazioni utili in breve tempo. Non sarebbe utopistico aspettarsi qualche indicazione già in settimana, vista la distanza che ci separa dai primi accrediti che sono stati erogati, al contrario, dalle casse previdenziali private. Nuove comunicazioni in merito non mancheranno di essere messe in risalto proprio sulle pagine di OM.

Per chi non avesse ancora inoltrato la propria domanda di bonus 200 euro autonomi, va ricordato che la relativa richiesta potrà essere presentata fino al prossimo 30 novembre. Anche per i ritardatari, da più parti, sono giunte rassicurazioni sulla presenza di coperture per la richiesta di aiuto e dunque l’ulteriore tempo trascorso non dovrebbe essere un problema.

