Con la gamma Nord di OnePlus, in continua espansione, l’azienda cinese ha sviluppato alcune offerte davvero incredibili, complete di specifiche e design impressionanti che, per alcuni versi, si presentano anche più eleganti dei suoi dispositivi di fascia alta. Il nuovo OnePlus Nord N300 5G, successore dell’N200 del 2021, potrebbe essere lo smartphone economico con cui dover competere alla fine del 2022. Il device, possiamo dire, trae ispirazione per il suo design ed è considerato come uno smartphone premium, anche se venduto al dettaglio a prezzi abbastanza bassi. L’N300 rispetto al modello precedente ha modificato la superficie anteriore: infatti, non troveremo il foro posto in alto a sinistra, bensì un notch a goccia in stile retrò dove è posizionata la selfie-cam.

Il OnePlus Nord N300 è dotato di un processore MediaTek Dimensity 810 5G oct- core a 6 nanometri da 2,4 GHz, ed è il primo device del marchio OnePlus ad adottare questi chip, andando a sostituire lo Snapdragon 480 5G di Qualcomm a 8 nanometri. È abbinato a 4GB di memoria RAM e 64GB di spazio di archiviazione (espandibile con microSD fino a 1TB). Lo smartphone è alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata SuperVooc a 33W. Il telefono è dotato di un display LCD 1080p da 6,56 pollici HD+ con frequenza di aggiornamento a 90Hz; presenta un ingresso jack audio da 3,5mm, una porta USB-C e lettore per le impronte digitali posto lateralmente.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il OnePlus Nord N300 sul retro presenta un sensore principale da 48MP abbinato a un obiettivo di profondità da 2MP; mentre sull’anteriore troviamo un sensore da 16MP per i selfie. L’interfaccia OxygenOS 12 si basa sul sistema operativo Android 12. Per adesso, il nuovo dispositivo OnePlus è un’esclusiva degli operatori USA T-Mobile e Metro by T-Mobile e molto difficilmente vedremo il suo debutto anche in altri Paesi. Le prime uscite sono in programma dal prossimo 3 novembre al prezzo di 228 dollari.

