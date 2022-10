Meglio conoscere fin da subito quale sarà il canale Warner TV in Italia, al suo lancio atteso tra una manciata di giorni. L’attenzione verso i nuovi contenuti promossi da Warner Bros. Entertainment è abbastanza alta: per non perdersi alcuna novità dunque, è giusto già sottolineare che la posizione del telecomando da ricercare sarà quella 37 e nessun altra.

Chiarito quale sarà il posizionamento del nuovo canale Warner TV in Italia, potrebbe essere utile un piccolo suggerimento. La visualizzazione del via delle trasmissioni non dovrebbe richiedere alcuna azione agli spettatori. Tuttavia, in alcuni casi specifici, selezionando proprio il canale 37, qualcuno potrebbe avere qualche problema di visione. Solo per chi visualizzasse errori o la schermata nera, è preferibile effettuare una risintonizzazione dei proprio canali, automatica, attraverso le impostazioni del proprio apparecchio.

Le trasmissione di Warner TV partiranno domenica 30 ottobre. Già nella prima giornata, si punterà su un titolo Warner Bros. molto amato come “Zack Snyders’s Justice League”. Il 31 ottobre, in onore di Halloween, sarà poi la volta di pellicole come “Nightmare 2: La rivincita” e “Nightmare 3: I guerrieri dek sogno”.

Guardando la programmazione generale del canale Warner TV in Italia, va subito detto che ogni serata della settimana sarà dedicata ad una specifica tipologia di contenuto. Il lunedì sarà dedicato alle pellicole di azione, il martedì alla commedia, il mercoledì ai film di autore, il giovedì a produzioni cult degli anni ’70 e ancora il venerdì ai titoli horror e di paura. Sabato e domenica infine saranno dedicati, rispettivamente, agli anni ’80 e ancora al genere western.

Naturalmente tutta l’offerta Warner TV sul digitale terrestre sarà completamente gratuita e si andrà a sommare alla proposta di Warner Bros. Discovery in Italia che include (tra le altre cose) NOVE, Real Time, DMAX, Food Network, Giallo, i canali kids K2 e Frisbee.

