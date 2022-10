Ne Il Collegio 7 è arrivato il momento di incontrare la nuova Petolicchio? Le anticipazioni della nuova puntata in onda oggi, 25 ottobre, rivelano che il docureality di Rai2 tornerà con un singolo appuntamento settimanale e lo farà proprio oggi portando sullo schermo ribellioni e crisi dopo i primi momenti di conoscenza. Di fatto sarà proprio con questa terza puntata che si entrerà nel vivo del programma con alcuni collegiali che saranno chiamati ad assumersi la responsabilità delle loro azioni e cominceranno ad avere i primi contraccolpi per via delle regole e dello studio che devono affrontare, ma cosa succederà?

Le anticipazioni de Il Collegio 7 rivelano che non tutti gli studenti sembrano potercela fare visto che tra crisi e pianti qualcuno troverà rifugio nell’amicizia, o chissà magari in qualcosa in più. Ci sarà una nuova coppia che intratterrà il pubblico in questa parte centrale del programma?

Intanto, le due classi continuano a vivere la loro rivalità, impegnate ad ottenere l’ambito premio che viene concesso alla sezione col miglior rendimento ma per loro è arrivato il momento di incontrare la nuova Petolicchio, indicata come una figura nel corpo docente che renderà il compito più difficile per tutti. Chi sarà la titolare della cattedra di Storia e Geografia?

Lo sguardo di tutti noi quando siamo dal parrucchiere e gli diciamo "tagliami solo le punte" 🥶😱✂️



Nessun impegno per questa sera 👉🏻 arriva la terza puntata de #IlCollegio 📚 ore 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay pic.twitter.com/g6s8R0v20E — Rai2 (@RaiDue) October 25, 2022

Se da una parte gli studenti rimarranno sorpresi da questo incontro, dall’altra qualcuno cederà alla tentazione della ribellione e una collegiale, in particolare, si spingerà davvero oltre. Fra sceneggiati in tv in bianco e nero, lezioni di dattilografia col Professor Zilli e incontri emozionanti sullo sfondo della letteratura di Hemingway, per molti ragazzi ci sarà l’occasione di aprire i propri cuori come mai gli è capitato prima. Fino al finale di puntata, in cui un colpo di scena rischia di stravolgere gli equilibri del gruppo di collegiali del 1958.