Dopo una settimana di pausa ritornano gli spettacolari match di UEFA Champions League 2022. Il Napoli di mister Luciano Spalletti si è già qualificato agli ottavi di finale, ma in queste ultime partite dovrà portare punti preziosi a casa per accedere alla fase successiva come prima in classifica. La prossima sfida per gli azzurri, ovvero la quinta giornata del Girone A, è in programma contro i Glasgow Rangers di Van Bronckhorst mercoledì 26 ottobre alle ore 21.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Attualmente i partenopei occupano il primo posto del girone a quota 12 punti, seguiti dal Liverpool con 9 punti, dall’Ajax con 3 punti e con ultimi proprio gli scozzesi (già eliminati dalla competizione europea) a quota 0 punti.

Napoli-Rangers, che si gioca mercoledì 26 ottobre 2022 a Fuorigrotta presso lo stadio Maradona e con calcio d’inizio alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta TV su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 252). La telecronaca sarà affidata ai microfoni di Federico Zancan e Beppe Bergomi, mentre su Infinity+ la partita sarà raccontata dalle voci di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Inoltre, sarà possibile vedere la partita anche in diretta streaming su Sky Go, scaricando l’app su PC, smartphone e tablet e sulla piattaforma on demand NOW.

Molto probabilmente Spalletti opterà per un folto turnover, soprattutto in vista dell’anticipo del match di campionato di sabato pomeriggio alle ore 15.00 sempre al Maradona contro il Sassuolo. Insomma, gli azzurri vogliono proseguire nella propria striscia di risultati positivi.

Di seguito ecco le probabili formazioni che i tecnici faranno scendere in campo:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori;

RANGERS (5-4-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, King, Barisic; Tillman, Lundstram, Davis, Kent; Morelos.

