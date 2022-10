Morgane Detective Geniale 3 ci sarà oppure no? Il momento della separazione è arrivato visto che questa sera la bella rossa andrà in scena con l’ultima puntata della seconda stagione e i fan non possono far altro che chiedersi se ci sarà un seguito oppure no. Per fortuna sembra proprio che la risposta è affermativa e che in Patria siano già iniziate le riprese dei nuovi episodi e questo significa che il prossimo anno vedremo assisteremo ancora alle indagini di Morgane.

ATTENZIONE SPOILER!

Audrey Fleurot e Mehdi Nebbou torneranno nel prime time di Rai1 molto probabilmente il prossimo anno visto che le riprese della terza stagione sono lo scorso mese di luglio in Francia per un totale di otto nuovi episodi. La trama dipenderà molto dal finale in onda oggi ma le prime anticipazioni rivelano che il bacio tra Morgane e Karadec sarà solo una piccola parentesi perché lui è ancora impegnato in una relazione mentre lei scoprirà che Romain, il suo ex scomparso anni fa, non è morto, ma si è ricostruito la vita con un’altra donna in Inghilterra.

L’eroina della serie dovrà anche fare i conti con una nuova casa che sta cadendo a pezzi e con suo padre, Serge, determinato a tornare nella sua vita. Per quanto riguarda le indagini, invece, le anticipazioni ci promettono “una valanga di crimini tanto complessi quanto misteriosi”: la morte di una star della musica, un’indagine in prigione e persino un vampiro in giro in un’università, riuscirà Morgane a risolvere tutto?

Prima di scoprirlo, i fan dovranno fare i conti con la seconda stagione della serie in onda oggi, 25 ottobre, su Rai2 con gli episodi dal titolo ’55chili’ e ‘Insperata fortuna’ in cui l’ispettore Roxane e la squadra vogliono organizzare una festa di compleanno a sorpresa per Karadec e per Morgane che sta cercando di mettere a fuoco i suoi sentimenti contrastanti per il comandante. La loro prossima indagine le permetterà di schiarirsi le idee. Infine, la squadra indaga sulla sparatoria in cui l’ispettore Roxane è stata coinvolta ed è rimasta ferita. Le indagini vanno a intrecciarsi con gli avvenimenti del passato, cosa verrà a galla su Romain?