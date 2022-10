Leslie Jordan è morto. L’attore, diventato famoso in Will & Grace come l’eccentrico Beverley Leslie, nemico/amico di Karen Walker, è deceduto nella giornata di ieri, 24 ottobre, all’età di 67 anni.

Secondo i referti della polizia di Los Angeles, Leslie Jordan era al volante della sua auto quando, forse a causa di un malore, è andato a sbattere contro un edificio a Hollywood, all’incrocio tra Cahuenga Boulevard e Romaine Street. L’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha dichiarato che l’attore è morto sul posto.

Oltre a Will & Grace, Jordan è apparso in TV in American Horror Story, Hearts Afire, Murphy Brown, Ugly Betty e Boston Public. Il suo ultimo lavoro era nella serie Call Me Kat, che ha annunciato lo stop alle riprese in seguito alla morte dell’attore. Leslie Jordan aveva acquisito una nuova popolarità nel corso del primo anno di pandemia grazie ai suoi divertenti video su Instagram, in cui, giorno per giorno, mostrava in che modo si intratteneva durante il lockdown.

Nato e cresciuto a Chattanooga, nel Tennessee nel 1955, Leslie Jordan si è trasferito a Los Angeles nel 1982 in cerca di fortuna. Negli anni Novanta ha avuto i primi ruoli televisivi, grazie soprattutto a Will & Grace, dove ha recitato per 17 episodi dal 2001 al 2020, quando la serie è terminata. Era dichiaratamente gay.

Il cast di Will & Grace lo ha ricordato sui social condividendo immagini e messaggi. Megan Mullally (Karen Walker) si dice incredula per l’accaduto: “Leslie Jordan era, senza dubbio, uno dei grandi. Non ci sono molte persone che sono veramente brave in qualcosa. Ma Leslie era perfettamente divertente, un virtuoso della commedia. Già mi manchi. E una cosa so per certo… Non ci sarà mai un altro te.”

Debra Messing, interprete di Grace: “Com’è potuto accadere? La gioia e il piacere che hai portato nella mia vita è stato un bellissimo regalo. Vorrei avere le parole….”

Eric McCormack, interprete di Will: “La gioia e le risate che ha portato in ognuno dei suoi episodi di Will And Grace erano palpabili.”

Sean Hayes, interprete di Jack: “Leslie Jordan è stata una delle persone più divertenti con cui abbia mai avuto il piacere di lavorare. Tutti quelli che l’hanno incontrato, lo hanno amato. Non ci sarà mai nessuno come lui. Un talento unico con un cuore enorme.”