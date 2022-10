La Stanza delle Meraviglie di Guillermo del Toro debutta oggi, 25 ottobre, su Netflix con i primi due episodi.

La serie antologica horror, creata dal regista messicano, è una collezione di storie spaventose autoconclusive, una più spaventosa dell’altra; ciascuna diretta da un regista diverso. Otto episodi che sfidano il concetto di horror, tutti introdotto da del Toro (tra cui due co-sceneggiati dal regista stesso).

Il primo episodio è diretto da Guillermo Navarro, frequente collaboratore del regista de La Forma dell’Acqua, e si intitola Lotto 36. Si tratta di un racconto oscuro di possessione demoniaca, nel più classico dei casi. Nick è un uomo avido che si guadagna da vivere acquistando vecchi magazzini, nella speranza di trovare qualche tesoro. Incappa così nel Lotto 36, scoprendo un box pieno di oggetti vintage, misteriosi e pericolosi. E ben presto si trova in una situazione letale, quasi lovecraftiana.

Il secondo episodio assume un tono più leggero, da sfiorare a volte il comico, sebbene assuma poi uno stile piuttosto raccapricciante sul finale. I ratti del cimitero è basato su un racconto di Henry Kuttner ed è diretto da Vincenzo Natali, ed è una storia di uomo vs natura. Il protagonista è un ladro di tombe che prende di mira i possedimenti di un ricco defunto. Tuttavia per mettere le mani sull’ambito bottino dovrà affrontare dei nemici mostruosi: un’orda di roditori nascosti in un labirinto claustrofobico.

A partire dal 25 ottobre, ogni giorno fino al 28 ottobre, verranno resi disponibili due episodi de La Stanza delle Meraviglie di Guillermo del Toro. Una maratona seriale spaventosa, ideale per Halloween, che verrà così distribuita:

26 ottobre – Episodio 3 L’autopsia, episodio 4 L’apparenza

27 ottobre – Episodio 5 Il modello di Pickman, episodio 6 I sogni nella casa stregata

28 ottobre – Episodio 7 La visita, episodio 8 Il brusio

Continua a leggere su optimagazine.com.