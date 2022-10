Finalmente ieri sera al Grande Fratello Vip abbiamo potuto vedere qualcosa in più della sfuriata di Amaurys Perez ai danni di Charlie Gnocchi diventato ormai davvero poco sopportabile. Il concorrente è arrivato nella casa pronto a portare la sua allegria e le sue battute irriverenti ma è stato trascinato via dal Marco Bellavia gate e ancora n pagalo scotto nella casa e anche fuori.

Il pubblico lo vorrebbe fuori casa mentre Amaurys Perez ha avuto modo di urlargli contro tutto quello che pensava proprio dopo aver ricevuto il consiglio di non parlare più di Marco Bellavia per non imbattersi in problemi vari. Davanti alle sue parole, dopo la scorsa puntata, Perez ha iniziato ad urlare contro il suo coinquilino invitandolo a farsi i fatti suoi e non essere il ‘tuttologo di questa minc…” intervenendo sempre e comunque su tutto. L’argomento è stato affrontato ieri sera con tanto di immagini che il pubblico non ha visto per via della regia che ha censurato tutto perché troppo violento, a suo dire.

AMAURYS COME ASFALTA ELENOIRE IO STO GODENDO MALE #GFVIP pic.twitter.com/9OZigLAU3v — giggia 🦚 (@mummyunicorn) October 24, 2022

I due alla fine hanno risolto i loro screzi e, almeno per il quieto vivere, hanno fatto pace, ma a finire nel mirino del pubblico adesso ci sono i ‘soliti immuni’. Ieri sera nessuno è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip ma al momento di fare i nomi degli immuni e dei nominati, ecco che sono venuti fuori i soliti nomi.

Il primo a finire in nomination è stato Amaurys Perez, scelto dal preferito dal pubblico, Edoardo, a lui si sono uniti Pamela Prati, Sofia Giaele De Donà, George Ciupilan. Immuni dalle nomination: Luca Salatino, Daniele Dal Moro, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi (votati dagli altri inquilini), Patrizia Rossetti (scelta da Orietta Berti e Sonia Bruganelli).

Proprio su Wilma Goich, Charlie Gnocchi preferito il pubblico si è ribellato sui social perché contro la presenza dei due ancora in casa, quando potranno essere votati?