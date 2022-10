Quando si parla dei migliori album di Fedez si parla anche dell’evoluzione di un artista venuto su con i fasti del pop punk e oggi, nel 2022, uno dei nomi più quotati del mainstream nazionale. Federico Lucia viene da Rozzano, e a Rozzano è tornato con una generosa donazione per mantenere vive le sue radici. Oggi il giovane rapper è l’influencer più famoso d’Italia, ma non ha mai abbandonato la passione per la musica.

Penisola Che Non C’è (2011)

Un album che ha scoperto nuove attenzioni da quando è scoppiata la polemica – in ritardo – per il testo di Tutto Il Contrario con quella frase sul coming out di Tiziano Ferro. Il primo album di Fedez, oggi, fa ancora discutere.

Sig. Brainwash (2013)

Sig. Brainwash è uno dei primi passi verso il cambio di stile di Fedez, che in questo album – come la tradizione rap insegna – si accompagna con veri e propri maestri d’ascia della scena italiana, da Elio (Alfonso Signorini Eroe Nazionale) a Guè Pequeno (Pensavo Fosse Amore E Invece), oltre alla prima collaborazione con Francesca Michielin (Cigno Nero) e con J-Ax (Sembra Semplice).

Pop-Hoolista (2014)

Pop-Hoolista consacra Fedez al successo radiofonico: il disco è trainato da Magnifico, l’album con cui Federico Lucia corona il sodalizio artistico con Francesca Michielin.

Comunisti Col Rolex (2017)

Con Comunisti Col Rolex inizia l’avventura artistica di Fedez e J-Ax, forti di successi radiofonici come Senza Pagare e Vorrei Ma Non Posto.

Paranoia Airlines (2019)

Il disco del ritorno alla carriera solista, con dolcissima ballata Prima Di Ogni Cosa dedicata al figlio Leone che vediamo anche nel videoclip ufficiale.

Disumano (2021)

Mille, Bella Storia, Un Giorno In Pretura, Morire Morire e tanto altro: bastano questi motivi per inserire Disumano tra i migliori album di Fedez.

