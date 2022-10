I 5 migliori portacellulari per moto potete trovarli qui, segnalati ad uno ad uno con tanto di prezzo Amazon e di caratteristiche. Capita spesso di non sapersi orientare in posti nuovi con la propria due ruote e di avere bisogno del navigatore per dirigersi dove si vuole. In questi casi non si può fare a meno di un supporto per smartphone da agganciare al manubrio del mezzo, che sia saldo, assorba bene gli eventuali scossoni e pratico da utilizzare.

Porta Cellulare Bici Universale

Questo è un prodotto base, che fa comunque in modo eccellente il proprio dovere. Il prezzo dell’accessorio è di 15,99 euro, molto facile da usare per scooter, ma anche moto. Il supporto è anti-vibrazione, rotabile a 360°, decisamente robusto e compatibile con la maggior parte dei telefoni. Il portacellulare viene fissato grazie a bracci in grado di bloccarsi automaticamente nella giusta posizione con un solo click. L’installazione è piuttosto facile tramite il design a morsetto che lo caratterizza. I quattro bracci garantiscono che il telefono non fuoriesca o cada.

Porta Cellulare Bici Universale, Compatibile Scooter e Moto,... 【Impugnatura più Solida e Robusta 】Con il porta cellulare bici,...

【Compatibilità e Protezione del Manubrio】Il supporto del porta...

APMIEK Supporto Telefono

Saliamo leggermente di prezzo procedendo nella nostra guida ai 5 migliori portacellulari per moto di ottobre 2022, che non poteva non includere questo particolare modello. Il prodotto, che si adatta anche alle biciclette, è anti-vibrazione con rotazione a 360°, universale per tutti gli smartphone da 4.7 a 7 pollici e per manubri da 18 a 32 mm. Il supporto per smartphone è realizzato in metallo e presenta una struttura alquanto stabile. Il costo è di 16,95 euro.

Lamicall Supporto Telefono

Anche in questo caso parliamo di un prodotto piuttosto valido, da poter montare con una sola mano e con blocco automatico del dispositivo. Il design particolare del supporto per smartphone aderisce perfettamente al dispositivo, avvolgendolo completamente anche su strade irregolari, impedendone la caduta durante la marcia. L’articolo è adatto per manubri di 15, 30 mm di diametro. In dotazione troverete quattro cuscinetti in silicone da poter aggiungere o togliere a seconda del diametro del manubrio. Il prezzo è di 19,99 euro.

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Telefono Motociclo -... Operazione con una sola mano - Monta il telefono sul supporto per...

Facile installazione - Il supporto per telefono per bicicletta...

iMESTOU

Tra i migliori portacellulari per moto non poteva mancare questo, che vanta la certificazione IP67 contro acqua e polvere per poter guidare liberamente sotto la pioggia, è compatibile con telefoni da 5.5 a 7.8 pollici ed include la ricarica wireless e USB. Il prodotto include una base a sfera in alluminio, la rotazione a 360° e si adatta a qualsiasi angolazione. L’accessorio viene fornito con nastro antiscivolo per manubrio e due guarnizioni. Il prezzo è di 52,99 euro.

iMESTOU Impermeabile IP67 Moto Phone Mount Wireless/USB C Charger... ➤Questo supporto impermeabile per telefono da moto con funzione di...

➤ Carica i telefoni cellulari tramite Wireless/USB: questo supporto...

QUAD LOCK Kit da Supporto

Infine, tra i migliori portacellulari per moto, vi segnaliamo questo prodotto, molto sicuro e robusto data la struttura con stelo a forcella. Il sistema brevettato prevede la connessione a due fasi ‘dual-stage lock’, in grado di garantire un’installazione sicura tra il mezzo ed il vostro smartphone. L’articolo si adatta a manubri con diametro da 12.7 a 24 mm. La confezione include il supporto Quad Lock, la custodia per iPhone ed alcuni accessori per l’installazione. Il prezzo è di 89,99 euro.

QUAD LOCK Kit da Supporto Stelo Forcella per Moto, Custodia + Supporto... Il piu’ robusto e sicuro supporto stelo forcella per motociclette.

Il Sistema brevettato di connesione a due fasi “dual-stage lock”...

Continua a leggere su optimagazine.com