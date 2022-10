Varrà la pena prestare attenzione alle notizie relative all’ultima truffa con protagonista il nuovo SMS Nexi. Non pochi italiani, in questa ultima parte di ottobre, stanno ricevendo un messaggio di testo che li invita a verificare l’associazione all’app NexiPay di un dispositivo all’estero. Il tono allarmistico della nota pone di certo il destinatario in apprensione ma sarebbe proprio il caso di non dare alcun peso a quanto scritto: si rischierebbe di cadere in una trappola ben orchestrata e simile ad altre conosciute pure nel recente passato.

Si tratta senz’altro di un SMS Nexi non originale ma falso. Tanto più, non corrisponde al vero il tentativo di accesso al proprio profilo al di fuori dell’Italia. La campagna di phishing attuale fa riferimento all’operazione di associazione alla NexiPay addirittura da Instanbul, dunque dalla Turchia. La tentazione di verificare il proprio profilo sarebbe senz’altro forte ma è giusto sapere che nel link presente nel messaggio si annida il rischio di essere truffati. Visitando il collegamento, non si viene traghettati sul sito Nexi, semmai su un suo clone quasi perfetto: qui vengono richiesti dati sensibili di accesso alla propria utenza e altre informazioni importantissime. Queste ultime finiscono nella mani di hacker che le utilizzeranno al nostro posto, direttamente sul sito Nexi autentico o comunque per autorizzare operazioni fraudolente.

Per tutto quanto appena riferito, appare evidente come non sia per nulla il caso di dare seguito all’ultimo degli SMS Nexi truffa. L’ideale sarebbe procedere alla cancellazione del messaggio, senza procedere alla verifica richiesta nella nota testuale. Tra l’altro, la stessa Nexi ha chiarito di essere estranea alla campagna di phishing ora come in passato e che mai invierà ai suoi clienti messaggi di questo tipo per avvisarli di qualche problema. I nostri lettori sono caldamente avvisati dunque di non cadere nell’ennesima trappola che mette al repentaglio le loro finanze.

