DAZN, il servizio a pagamento di streaming di eventi sportivi sia in diretta che in differita, ha lanciato una nuova ed interessante promozione attivabile fino al prossimo 26 ottobre 2022. Di cosa si tratta? Attivando un nuovo account dal 24 al 26 ottobre con carta di credito, carta di debito o Paypal solo dal sito ufficiale (non tramite APP) sono offerti 7 giorni di prova gratuita per il piano di abbonamento DAZN Standard. Al termine del periodo di prova gratuita l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 29,99 euro al mese. La promo si può disdire quando si vuole.

Ricordiamo che con il piano DAZN Standard si possono registrare fino a 2 dispositivi alla volta, da cui è consentito vedere contenuti nello stesso momento su entrambi i dispositivi solo, però, se sono ambo due connessi alla stessa rete Internet della propria abitazione. Mentre il singolo dispositivo potrà essere utilizzato ovunque. Ciò che risulta importante è che il vostro metodo di pagamento rimanga valido e aggiornato per tutto il periodo promozionale così da evitare il blocco dell’abbonamento. Inoltre, come fa sapere la piattaforma di streaming stessa, durante il periodo di prova gratuita non si potrà passare al piano DAZN Plus e non sarà possibile attivare il canale ZONA DAZN.

Come già detto, possono accedere alla nuova promozione con 7 giorni di prova gratuita esclusivamente i nuovi clienti DAZN, in modo particolare coloro che pagano utilizzando carta di credito, carta di debito o PayPal. Inoltre, se un utente fa richiesta della prova gratis con un account con cui ha già eseguito l’accesso a DAZN almeno uno volta, non potrà usufruire della promo. Per poter usufruire di questa fantastica iniziativa offerta da DAZN, occorre cliccare su questo link (che vi condurrà alla pagina dedicata), selezionare la voce in giallo ‘Provalo Ora’ e continuare con la procedura di registrazione.

