In tanti si chiedono cosa rischia la Juve, a poche ore di distanza dalla notizia relativa alla chiusura delle indagini sul caso plusvalenze. Quadro piuttosto complesso quello che si sta configurando per alcuni dirigenti bianconeri, fermo restando che quella di ieri non è altro che una sorta di notifica sulla chiusura di una lunga fase. Il discorso sulla presunzione d’innocenza, dunque, è valido come non mai, a prescindere dai titoloni che stanno girando sui social da lunedì sera. A prescindere da questioni di tifo, che spesso e volentieri prendono il sopravvento anche in ambito giornalistico.

Capiamo cosa rischia la Juve dopo la chiusura delle indagini sul caso plusvalenze avvenuto ieri

Non siamo certo ai livelli della bufala su Max Allegri arrestato, in relazione alla fake news che abbiamo trattato con il nostro magazine alcune settimane fa, ma è altrettanto necessario evidenziare che dal punto di vista sportivo difficilmente arriveremo a sanzioni. Insomma, se vi state chiedendo cosa rischia la Juve, ad oggi non ci sono risposte certe, fermo restando che eventualmente dovrebbe essere avviato un altro filone di indagini. Solo in questo modo si potrebbero eventualmente trovare prove su anomalie di bilancio e questioni di campo.

Per farvela breve, come evidenzia oggi Tuttosport, tutto ruoterebbe attorno al concetto di “falso“, nel caso in cui ci fossero colpevoli. Andrebbe capito se le alterazioni di bilancio siano state importanti per rientrare nei parametri di iscrizione al campionato. Qualora fosse così, non si potrebbero escludere punti di penalizzazione. Non è chiaro che applicati al campionato contestato o a quello in corso. Tuttavia, fare questi discorsi è assolutamente prematuro e non aiuta ad inquadrare bene la questione.

Ora sappiamo cosa rischia la Juve, partendo dal presupposto ci siano tanti nodi da sciogliere prima di affrontare eventuali step di questo tipo.