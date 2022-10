Sembra superata la prova dell’aggiornamento Android 13 su Samsung Galaxy S22, insieme all’interfaccia One UI 5. Il condizionale è d’obbligo, visto che siamo solo a circa 24 ore di distanza dal via all’update. Ad ogni modo, tuttavia, le primissime impressioni sull’operato degli sviluppatori sono più che buone.

Anche un’autorevole fonte come SamMobile, a seguito di un primo suo report generale, ha affermato che la distribuzione globale di Android 13 su tutti gli attuali Samsung Galaxy S22 ha portato con sé effetti benefici. In nessuna parte del mondo (e non solo in Italia) dove è partito il rilascio, non si lamentano particolari problemi o bug: anzi, l’esperienza utente sarebbe migliorata proprio nelle ultime ore.

Con a bordo l’aggiornamento di sistema Android 13 ma anche quello dell’interfaccia One UI 5.0, i Samsung Galaxy S22 sarebbero più reattivi e veloci. Ci sarebbe una differenza tangibile rispetto ad Android 12 e soprattutto la One UI 4.1 e 4.1.1 finora di scena sui dispositivi. Le verifiche riportate stanno riguardando i modelli Exynos dei top di gamma, dunque gli esemplari venduti anche nel nostro paese e dunque la cosa lascia davvero ben sperare.

Tra i punti a favore registrati proprio da Android 13, si registra anche una maggiore reattività dell’app fotocamera. La risposta del telefono risulta essere pure più immediata nell’apertura di altre app di sistema. Le buone notizie non finiscono qui: i problemi di sincronizzazione di audio e video (purtroppo presenti con la One UI 4.1) sembrano scomparsi dopo l’installazione del corposo pacchetto software. Naturalmente il presente giudizio è solo parziale e ci sarà da effettuare analisi più approfondite al riguardo.

Per tutto quanto fin qui detto, il consiglio utile da dare ai possessori dei Samsung Galaxy S22 è quello di non attendere per procedere al download e all’installazione del rilascio. Non ci sono controindicazioni, anzi solo dei potenziali benefici da cogliere.

