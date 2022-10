Finalmente è il momento di Grey’s Anatomy 18 su La7: per chi non ha visto la stagione su Disney+, si tratterà di una prima visione assoluta. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 31 ottobre alle 21.25, quando La7 trasmetterà i primi due episodi della stagione in prima tv in chiaro.

La programmazione di Grey’s Anatomy 18 su La7 proseguirà con due episodi a settimana, ogni lunedì in prima serata subito dopo Otto e Mezzo, fino ad esaurimento dei 20 episodi che compongono la stagione.

Con la proposizione di Grey’s Anatomy 18 su La7, la programmazione in chiaro si aggiorna alla penultima stagione del medical drama, che nel 2022 ha raggiunto quota 19 edizioni. Dallo scorso anno la serie è fruibile in esclusiva su Disney+, nel cui catalogo sono disponibili tutte le stagioni: dal 2 novembre, con un episodio a settimana, debutta sulla stessa piattaforma anche la diciannovesima, partita il 6 ottobre negli Stati Uniti su ABC.

Il 31 ottobre i primi due episodi di Grey’s Anatomy 18 su La7 introdurranno al stagione post-Covid: dopo aver raccontato la pandemia in ogni sua criticità dal punto di vista medico e ospedaliero, il medical drama ha deciso di archiviare l’argomento e procedere con una nuova storyline in cui la protagonista Meredith Grey si divide tra Seattle e il Minnesota per seguire un progetto di ricerca all’avanguardia sulla cura contro il Parkinson: la new entry Peter Gallagher interpreta David Hamilton, il medico che chiama Meredith alla Mayo Clinic per inaugurare un laboratorio a nome di sua madre, per poi proporle di unirsi alla sua squadra di ricerca sul Parkinson, morbo di cui è affetto. Il viaggio in Minnesota sarà l’occasione per ritrovare una vecchia fiamma, Nick Marsh (Scott Speedman), apparso per la prima ed unica volta nella stagione 14. La première di stagione di Grey’s Anatomy conclude un crossover iniziato con il primo episodio della quinta stagione di Station 19.

L’appuntamento con Grey’s Anatomy 18 su La7 è dal 31 ottobre in prima serata, anche in streaming sul sito de La7.

Continua a leggere su optimagazine.com