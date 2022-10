Chi come me campa di scrittura, ma credo il discorso sia estendibile in genere a chi mette in conto una certa forma di dipendenza dalla creatività, creatività che non necessariamente deve includere le parole, si trova a scandire le proprie giornate tipo, quelle routinarie, avendo a disposizione un certo lasso di tempo che, genericamente, potrebbero essere catalogate sotto la maxicategoria del “cazzeggio”. In pratica funziona così, uno se ne sta lì, a cincischiare, baloccarsi, trovate voi l’espressione che meglio vi aggrada, in attesa che arrivi una qualche idea, non necessariamente un’idea che poi si sviluppi in qualcosa di più concreto o magari di più articolato, parlo di una suggestione, una intuizione, uno spunto che possa poi generare altro. Quando tutto ciò arriva, diciamolo, chiamiamola epifania, quando questa epifania arriva la giornata prende tutto un altro sapore, perché si comincia a ragionare, lasciatemi a questo punto tirare in ballo la ragione, su come questa scintilla possa in effetti diventare altro, un nuovo articolo, un libro, un progetto, un evento, quel che è. Ovviamente l’epifania che porta a un articolo è diversa, per portata e profondità, da quella che può dare il via a un libro o a un progetto di altro tipo, un format, qualcosa di presentare a teatro, una manifestazione, ma l’andamento delle giornate di chi come me campa di scrittura, in genere, è proprio questo qui, si sta lì e si cazzeggia, in attesa che arrivi una qualche ispirazione (parola che fin qui ho evitato per l’abuso che in genere chi con la creatività non ci campa ma ci si diletta ha nel tempo fatto).

Certo, volessi dare da intendere che si tratti solo di questo, io che pubblico articoli quasi quotidianamente e che ho ottantasei libri già pubblicati, e altri sei o sette in lavorazione, ma che nel mentre ho fatto programmi radio, tv, spettacoli teatrali, interviste video, scritto film, fatto cose, incontrato gente, millanterei, perché a fianco dell’ispirazione, continuo a chiamarla per semplicità così va evidenziato il mestiere, un po’ come nelle auto ibride, finisce un tipo di combustibile e in automatico subentra l’altro, alla peggio tocca fare il minimo sforzo di agevolare il passaggio tra le due versioni. Finisce, così facendo, che chi come me campa di scrittura, si ritrova sul desktop del PC tutta una serie di file, di volta in volta li si può trovare ordinati in uno o più folder, o semplicemente lì, alla rinfusa, dove vengono appuntati appunti, roba che presumibilmente non solo non porterà da nessuna parte, ma che chi ha appuntato faticherebbe anche a decifrare. Uno li legge e pensa, chissà cosa volevo dire, dove volevo finire, cosa avevo in mente quel giorno?

Così facendo, però, si finisce per rendere consueto un procedimento che singolarmente prende pieghe e percorsi differenti, come del resto è differente la modalità di appuntare idee, c’è chi si manda messaggi su Whatsapp, anche vocali, chi scrive su una moleskine, chi, appunto, usa fogli word, chi fa conto esclusivamente sulla memoria, che selettivamente decide cosa valga o meno la pena conservare.

Nel mio caso, è di me che in fondo come sempre sto parlando, pur usando una generica terza persona per mera forma, quel chi come me campa di scrittura più volte reiterato, finisco spesso per sommare spunto a spunto, andando anche a forzare la logica, trovando o inventandomi percorsi invisibili a occhio nudo, perché magari proprio non esistono, congiungo ponti laddove ci sono pareti e non gallerie, forzo, appunto, o magari già visti ma che io penso di riuscire a inquadrare sotto un mio personale punto di vista, il fatto che io stia qui a raccontarvi come funziona il mio modo di scrivere, elevandolo a argomento di interesse generale, e il fatto che vi stia anche a spiegare che sto qui a raccontarvi il mio modo di scrivere perché ritengo sia un argomento di interesse generale dimostra che il tasso di egocentrismo ha sempre un suo peso specifico piuttosto alto, in chi decide di campare di scrittura, andando quindi a fare un mestiere che prevede che il proprio nome sia sempre legato al proprio lavoro, lavoro che ambisce a essere riconosciuto come opera, nel caso dei libri addirittura sopra il titolo dell’opera stessa, come a dare un maggior risalto all’autore che al resto.

Personalmente, dicevo, procedo per macroargomenti, che a loro volta suddivido in branche, c’è il sistema musica, per dire, il femminile, che si suddivide in cantautorato o rappresentazione del corpo delle donne, c’è la psicogeografia, più in generale la critica musicale, la letteratura, il postmodernismo contrapposto all’ipermodernismo, tutti argomenti che potrebbero finire sotto la casella dei cultural studies o dell’antropologia culturale, non fosse che viviamo in Italia e di questo si parla al massimo come “varia”, parlando di editoria.

Quello che avete letto fin qui, per altro, tanto per giocare a carte scoperte, altro non è che un mero esercizio di stile, niente di alto, che giustifichi magari il mio tirare per la giacchetta Raymond Queneau, semplicemente qualcosa che faccia ricorso al mestiere per passare un po’ il tempo, in attesa di quella epifania che oggi, a occhio, sembra proprio non ci pensi a arrivare.

Sempre nell’ordine degli esercizi di stile, quindi, il mio dire ora che chiaramente ho bluffato dicendo che ho praticato un esercizio di stile, ché lo scrittore che dichiara di aver bluffato è un escamotage narrativo e comunque saper distinguere sempre e comunque tra autobiografismo, autofiction e memoir è l’ABC per comprendere ciò che è la letteratura oggi, l’iscrivere d’ufficio queste mie parole nell’arco costituzionale della letteratura una apparente impennata di orgoglio, volendo anche un esercizio di arroganza, ma tutto riconducibile al campo dell’autofiction, attenzione, appunto, non sono io a essere arrogante, ma è il me che viene qui rappresentato come autore del pezzo che state leggendo, la voce narrante che si confonde con quella del narratore, come in un loop virtuale quanto virtuoso, non lasciatevi fregare dalle apparenze di questa Casa degli Specchi.

Mentre scrivo, questo è un dettaglio irrilevante ai fini dello sviluppo dello scritto che state leggendo, sono solito non ascoltare musica, sarebbe fonte di distrazione che risulterebbe fatale, ma siccome ho bisogno di rumori di fondo, anche per silenziare quelli reali della casa, dove c’è sempre qualcuno, della città che vive intorno alla casa, della vita reale, sono solito guardare qualche serie tv o qualche film sul tablet, alla sinistra della tastiera del PC, appoggiato su uno di quei trespoletti di metallo. Una visione che è affatto distraente, al punto che spesso mi ritrovo a aver visto serie anche lunghe, più e più stagioni, senza avere la minima idea della trama, del personaggi, anche solo del tema trattato. Mi è capitato giorni fa di essere incuriosito da una proposta Netflix salvo poi scoprire che di quella serie avevo visto ben tre stagioni, senza che avessero lasciato minima traccia. Il che magari è anche un bene, ho serie e film a disposizione illimitata, nonostante la tanto decantata decadenza delle offerte proprio di Netflix, ma non è questo il punto. Vedo per lasciare qualcosa lì, da una parte. Un rumore di fondo necessario, che a volte, raramente, prende però il sopravvento, finendo dentro quello che sto scrivendo, o addirittura finendo per diventare quello di cui sto scrivendo.

Oggi, per dire, ho scelto, per uno di quei meccanismi irrazionali che guidano le mie selezioni video, il film vincitore della Palma D’Oro al penultimo Festival del Cinema di Cannes, Titane. Non avevo memoria di cosa trattasse, a parte la distrazione ho anche una notevole carenza in fatto di memoria, o almeno, ricordo solo alcune cose, benissimo, e me ne scordo molte di più, né sono solito scegliere cosa vedere a partire dai premi vinti, per natura diffido spesso di chi vince troppo, ma a intuito mi sembrava andasse bene. Solo cominciando a vedere con la coda dell’occhio le scene, c’è una tizia, che fa la ballerina in un locale per adulti, che finisce per ammazzare un suo fan infilandole uno spillone usato per raccogliere i capelli in un orecchio e subito dopo, uscita da una doccia, anche essa presentata come momento erotico, si accoppia in maniera selvaggia con una macchina, nel senso di auto, una Cadillac, ecco, solo arrivati a questo punto ho ricordato che è la pellicola che ha soffiato il premio al film di Nanni Moretti, che appunto aveva avuto a che lamentarsi della scena della tizia che scopa con una macchina, va detto con una certa ironia. La tizia, quella scopa con la macchina e ne rimane incinta, avviso di spoiler che arriva tardi, lo so, ma già diceva tutto nel suo famoso post Nanni Moretti stesso, è interpretata magistralmente da Aghate Rousselle, e la regia è di Julia Ducournau. Un film, a un certo punto ho fermato il mio scrivere e sono andato a farmi qualche ricerca, ora rieccomi qui da voi, che è classificato come film horror e anche di fantascienza, a seconda dei siti, in effetti una che scopa con una macchina e ne rimane incinta non credo rientri in nessun modo nel neorealismo, per quanto l’oggi sia decisamente più contaminato e connesso con la tecnologia di quanto non fosse all’epoca del neorealismo cinematografico.

Il rapporto tra uomo, donna nello specifico, e macchina è a lungo stato oggetto di studi e speculazioni da parte di miei colleghi, decisamente più riconosciuti e riconoscibili di me (questo è il momento in cui pietisco la vostra solidale compassione, così da farvi dimenticare la mia arroganza egoriferita di poche righe sopra, lo dico anche al fine di rovinare ogni beneficio che questo mio inciso avrebbe potuto portare, mi piace giocare con le parole, ma odio vincere facile, tifo Genoa, mica a caso). Penso a Donna S. Haraway, che è forse la filosofa che più di ogni altro ha indagato in questa direzione, ma penso anche a scrittori più specificamente di fiction quali William Gibson o Bruce Sterling, penso a Kathy Acker, penso a Shelley Jackson, che proprio a Mary Shelley si ispira esplicitamente, il suo nome e la sua Partwork Girl sono un chiaro omaggio alla mamma di Frankenstein.

Ora, volessi star qui a giocarmi la carta di quello che in effetti aspetta annoiato l’ispirazione, giocherellando con la rete e le parole, e finendo poi per parlare di qualcosa trovato lungo il cammino, quasi piovuto dal cielo, ora dovrei trovare un escamotage abbastanza credibile per far slittare il discorso dalle parti di Yoniro, artista di cui ho più volte scritto in passato, mio vero e proprio feticcio artistico, attaccando il mio dire proprio al discorso del rapporto umano-macchina, nello specifico quella parte dell’umano che concerne i rapporti interpersonali, emotivi, con il lavoro dell’intelligenza artificiale, perché di questo ci canta Yoniro nel suo nuovo singolo, il primo in inglese, dal titolo Ax6+Au, traduzione letterale del sentimento in questione da parte della già menzionata intelligenza artificiale, chiamata in casa per risolvere da par suo un rapporto tossico. In realtà era proprio qui che volevo andare a parare, semplicemente mi piaceva farlo introducendo riferimenti altri, da Donna Haraway a Titane, passando per Kathy Acker e Shelly Jackson, senza che la cosa risultasse stopposa.

Comunque, nel presentarci questa canzone, dal sound futuribile, per l’Italia, sempre un passo indietro rispetto a quel che succede nel mondo, e quindi perfettamente internazionale, Yoniro è andata come sempre oltre, tirando dentro il suo progetto l’artista Olia Svetlanova, cui ha chiesto di rielaborare attraverso le macchine, l’A.I. più volte citata, una “young beautiful woman”. Quella che si può ammirare nel video di accomagnamento di Ax6+Au, bella giovane donna che in realtà corrisponde clamorosamente ai canoni estetici dominanti in occidente, stereotipo che si fa carne nella versione digitale di Yoniro. Un esperimento, quel del farsi vedere attraverso l’elaborazione di una intelligenza artificiale, che è coerente col discorso che Yoniro sviluppa nel brano, e che la vede per primo percorrere questa strada, giusto anticipata di un po’ da FKA Twigs, che in maniera va detto decisamente più sgaruppata ha tirato fuori qualche settimana fa un miniclip che si muove su quelle lande. Opera prima della neonata Oopart Records, che vede la stessa Yoniro tra i fondatori, questo nuovo singolo della cantautrice italo-australiana ha per titolo il nucleo di un processo informatico adottato dall’intelligenza artificiale chiamata in causa per risolvere il rapporto tossico al centro della trama, modo piuttosto originale e artistico di accendere l’attenzione su una possibilità che, prima o poi, potremmo trovarci a vagliare: possono le intelligenze artificiali essere usate anche per sbrogliare situazioni sentimentali, come a volte capita si richieda per supercalcoli impossibili da fare a mente? Qualcosa che, se solo arrivasse alla sua attenzione, manderebbe in sollucchero una pensatrice come la Donna Haraway di Manifesto Cyborg su menzionata, come dovrebbe interessare chi si occupa di argomenti simili.

Qui trovate il video, assolutamente da non perdere.

