Una giornata importante, quella che stiamo vivendo per quanto concerne lo sviluppo naturale di WhatsApp, se non altro perché in queste ore vedremo messo in pratica una sorta di provvedimento di cui si parla da tempo, con alcuni iPhone che non verranno più supportati dalla nota app di messaggistica. Al di là delle novità in cantiere per il servizio in questione, stando alle informazioni portate alla vostra attenzione questa mattina con un altro articolo, occorre capire in quale direzione stiamo andando in termini di compatibilità. In relazione a coloro che si ritrovano con prodotti ormai datati.

Conferme sulla sospensione di WhatsApp per alcuni iPhone a partire da oggi 24 ottobre

Quali sono le novità pronte a subentare a partrire da questo lunedì? All’inizio di quest’anno è emerso che l’app di proprietà di Meta avrebbe smesso di supportare iPhone 5 e iPhone 5C. Insomma, modelli non proprio di ultimo grido per intenderci. Secondo quanto raccolto in queste settimane, sembrerebbe che gli utenti interessati ed in possesso dei suddetti modelli abbiano ricevuto un messaggio in-app già a maggio, avvertendoli del cambiamento che entrerà in vigore proprio oggi. Insomma, sono maturi i tempi per passare dalla teoria alla pratica.

Approccio chiaro quello del team, se non altro perchè questo modus operandi ha dato a coloro che ancora utilizzano questi telefoni Apple tutto il tempo per eseguire l’aggiornamento a un telefono ancora in grado di sostenere WhatsApp. Almeno fino ad oggi, essendo arrivata la tanto attesa scadenza per gli utenti che si ritrovano in possesso di un iPhone 5 o iPhone 5C e che, allo stesso tempo, devono ancora eseguire l’aggiornamento. Tutte persone che non verranno colte alla sprovvista.

L’iPhone 5 e l’iPhone 5C non saranno più in grado di eseguire WhatsApp poiché l’app sta eliminando il supporto per iOS 10 e iOS 11. Insomma, cambiano le cose con WhatsApp da oggi 24 ottobre.

