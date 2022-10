Tutto come previsto e annunciato: l’aggiornamento dell’interfaccia One UI 5 e del sistema operativo Android 13 su Samsung Galaxy S22 è realtà proprio in questo lunedì 24 ottobre. Nel corso del weekend appena concluso, si erano succedute delle notizie (anche contrastanti) sul rilascio ma, come pure raccontato non più tardi di ieri, oggi si sta concretizzando il rilascio proprio contestualmente a questa pubblicazione.

Si tratta di una grande notizia per i possessori di Samsung Galaxy S22 italiani che non erano neanche rientrati nel programma di beta testing del rilascio software. Eppure, il mancato accesso alla fase sperimentale non ha inibito per nulla il via alla distribuzione in tempi davvero celeri.

Nella giornata di sabato, alcune fonti estere autorevoli come SamMobile avevano annunciato che l’update era pronto per il rilascio in Italia. Di contro, nessun possessore italiano dei modelli della serie top di gamma 2022 aveva ricevuto la relativa notifica. Anche per questo motivo, era stata necessaria una nota chiarificatrice di Samsung Italia che aveva parlato di distribuzione in partenza solo da questo lunedì. La promessa è stata prontamente mantenuta, tra l’altro, per tutti i modelli deli esemplari top di gamma di questo 2022, dunque sia per l’esemplare standard che per i Galaxy S22 Plus e S22 Ultra.

L’aggiornamento dell’interfaccia proprietaria One UI 5 si accompagna alla release di Android 13 su Samsung Galaxy S22. Le novità non mancato per quanto riguarda le funzioni e l’aspetto grafico del telefono. In particolar modo, i possessori delle 3 ammiraglie potranno beneficiare subito dopo l’installazione di un nuovo look per icone e illustrazioni, di un nuovo pop up delle chiamate e di un cambio layout delle notifiche e ancora più in generale di nuove modalità di personalizzazione per lock screen, widget e wallpaper. Con l’arrivo del nuovo software si potrà beneficiare pure di ottimizzazioni nelle funzioni di multitasking e pure per il risparmio energetico dei dispositivi.

