I nuovi Realme 10 sono pronti a fare il proprio debutto sul mercato cinese, arrivando anche in Europa nel corso delle prossime settimane. Il Realme 10 disporrà di uno schermo LCD da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ e sarà spinto da un processore octa-core da 2.2GHz con 6/8/12GB di RAM e 64/128/256/512GB di storage interno.

Il Realme 10 Pro verrà alimentato da un processore octa-core da 2.6GHz (forse il MediaTek Dimensity 1080) con schermo AMOLED (bordi curvi) da 6.7 pollici e risoluzione FullHD+ (le configurazioni di RAM e storage dovrebbero essere le stesse presenti sul Realme 10). Il Realme 10 disporrà di un lettore di impronte digitali laterale, mentre il Realme 10 Pro di un lettore sotto il display. I dispositivi, entrambi, saranno equipaggiati con una batteria da 5000mAh (il Realme 10 Pro, come confermato dalla certificazione 3C, includerà il supporto alla ricarica rapida a 67W; il modello base dovrebbe avere una ricarica meno veloce, ma comunque performante).

Il Realme 10 includerà una fotocamera posteriore con sensore principale da 108MP e due sensori da 2MP ciascuno (fotocamera frontale da 16MP). Il Realme 10 Pro disporrà anch’esso di un sensore principale da 108MP, affiancato da un ultra-grandangolare da 8MP e da un terzo sensore da 2MP. Realme 10 e Realme 10 Pro debutteranno con Android 12, anche se resta viva la possibilità che esordisca con Android 13. La fascia di prezzo che i due device occuperanno nel nostro territorio è quella compresa tra i 200 ed i 300 euro (potrebbero arrivare per la fine di quest’anno, mentre nei prossimi giorni sul mercato cinese). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

