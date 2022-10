Quali sono i migliori smartphone Android sui quali vale la pena puntare nel mese di ottobre 2022? Tra soluzione hardware più o meno recenti, quale dispositivo racchiude in sé una buona scheda hardware (senza particolari pretese, questo è chiaro) ad un prezzo abbastanza contenuto? La selezione di dispositivi presenti in questa guida include i brand del più cercati dal pubblico come Samsung e Xiaomi ma anche OPPO e Motorola.

Xiaomi Redmi 9C

Lo Xiaomi Redmi 9C è lo smartphone in assoluto più economico di questa guida. Per quanto il modello sia stato superato dal successore Redmi 10C, la prima alternativa risulta ancora valida per molti aspetti hardware e soprattutto è acquistabile a poco più di 100 euro in questo periodo (per l’esattezza 135). Il primo punto di forza del device è senz’altro il suo grosso display da 6.53 pollici che garantisce un’ottima esperienza di visione (anche grazie al notch a goccia abbastanza discreto nella parte superiore e centrale del pannello). Altro plus da prendere in considerazione è poi la fotocamera principale a tre sensori: quello principale da 13 MP, il sensore di profondità da 2 MP e l’unità macro da 2 MP. Per quanto riguarda il processore, a bordo del telefono, c’è un MediaTek Helio G35 che si accompagna a 2,3 o 4 GB di RAM (in base alla variante di riferimento). A completare il quadro delle principali specifiche hardware, c’è una batteria on amperaggio da 5000 mAh.

Samsung Galaxy A13

Il secondo dei migliori smartphone Android a meno di 200 euro acquistabile ad ottobre 2022 è il Samsung Galaxy A13. Il display del telefono ha un’estensione pari a 6.6 pollici. Un plus di questa soluzione hardware è di certo il comparto quad camera con moduli da 50+5+2+2 MP e flash; la fotocamera anteriore è invece da 8 MP. La batteria è da 5000 mAh mentre il processore di scena sul telefono è un Samsung Exynos 850 Octa Core a 2 GHz. La proposta del momento è quella relativa alla versione dell’esemplare da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna al prezzo di 172 euro.

OPPO A54s

Nell’attuale guida ai migliori smartphone Android al di sotto dei 200 euro non poteva mancare neanche un dispositivo OPPO a buon mercato. Il modello A54s è dotato di un display da 6.52 pollici con frequenza di aggiornamento a 60HZ e risoluzione HD+. Sotto la scocca, risiede un processore MediaTek Helio G35 abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile con microSD. Il comparto fotocamera è composto da tre sensori: uno principale da 50 megapixel con apertura f/2.2 e da una coppia di fotocamere da 2 megapixe come macro e profondità di campo. La batteria del telefono ha un amperaggio di 5000 mAh. Il costo attuale della soluzione è di circa 177 euro.

Xiaomi Redmi Note 11

Un’altra soluzione interessante tra i migliori smartphone Android al di sotto dei 200 euro è rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 11. Lo schermo AMOLED FHD da 6.43 pollici raggiunge i 100nit di luminosità e può godere di una frequenza di di aggiornamento del display di 90Hz. Il processore di questo dispositivo è un Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G octa che si accompagna ad un processore grafico Adreno 610. La RAM è di 4 GB mentre lo storage è di 128 GB. Ancora in questo caso, l’amperaggio della batteria è pari a 5000 mAh. Il valore di mercato del dispositivo si aggira ora intorno ai 184 euro.

Motorola Moto g52

La soluzione Motorola è l’ultima dell’attuale guida aggiornata agli attuali migliori smartphone Android a meno di 200 euro. Il display dell’esemplare è di tipo OLED con diagonale da 6.5″ FHD+ e frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz. Per buoni scatti, il telefono può fare affidamento su una tripla camera con sensore principale da 50 MP. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 680 che si accompagna a 6GB di RAM. Lo spazio di archiviazione interno è di 128 GB di storage mentre l’amperaggio della batteria è pari a 5000 mAh. L’attuale valore di mercato del dispositivo è pari a 177 euro.

