WhatsApp si sta arricchendo di tante novità che riguardano principalmente la privacy degli utenti, un elemento che ormai sta molto a cuore agli sviluppatori dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Si lavora costantemente per salvaguardare la privacy di chi utilizza assiduamente quest’applicazione sia per quanto riguarda la sfera privata che per quella lavorativa. A tal proposito è arrivata una nuova funzionalità di WhatsApp che era davvero molto attesa dagli utenti e che potrà in questo modo salvaguardare ancor di più la loro privacy.

Riscontri sulla privacy WhatsApp, con l’aggiornamento che migliora la gestione dell’immagine del profilo

Dunque, non solo aggiornamenti WhatsApp per il miglioramento delle chat, come quelli tttati di recente. D’ora in poi sarà infatti possibile nascondere la propria immagine del profilo ai propri contatti, anche se tale opzione può avere delle eccezioni. Cosa significa questo? Come sempre WhatsApp permette di escludere quei contatti che invece per noi sono considerati più importanti. Tutte le nuove funzionalità di WhatsApp sulla privacy possono essere attivate dall’utente escludendo alcuni contatti.

C’è la possibilità di permettere comunque a dei contatti considerati più importanti per noi di vedere l’immagine del profilo, conoscere l’ultima ora di accesso, il proprio stato di WhatsApp e così via. Con l’ultima novità si permette di nascondere anche l’immagine del profilo, ma vediamo nel dettaglio quali sono i passaggi da attuare per sfruttare queste nuove funzionalità di WhatsApp relative al campo della privacy. Ci sono cinque passaggi da attuare: il primo è recarsi nell’angolo in alto a destra della schermata principale di WhatsApp ed andare in Impostazioni > Account > Privacy. Una volta giunti qui si potrà selezionare qualsiasi tipo di opzione da attivare, come l’ora dell’ultimo accesso.

Qui basterà cliccare su cerca i miei contatti tranne e si aprirà tutto l’elenco dei contatti che avete su WhatsApp. Bisognerà scegliere chi non potrà vedere l’ultimo accesso sull’app di messaggistica ed accettare le modifiche. Se si torna alla schermata Home , il numero dei contatti esclusi sarà contrassegnato. Questo procedimento può essere attuato con tutte le altre funzionalità, come ad esempio l’immagine del profilo o lo stato. In questo modo la privacy è al sicuro.