Una nota pubblicata da Madonna contro Cardi B e altre colleghe sui social ha sollevato un polverone e la reazione della voce di WAP, il tutto a colpi di post e frecciatine sui social.

Madonna è ormai nota come Regina del Pop e in più occasioni ha sottolineato il suo ruolo di precorritrice. Non solo per le sue canzoni, entrate con merito nella storia, ma anche per il suo live act, i suoi testi e le sue battaglie: in Papa Don’t Preach si parlava di aborto, ma soprattutto nel suo libro S.E.X. premeva l’acceleratore sulla liberazione sessuale mostrandosi nuda in alcune foto e aggiungendo immagini di baci tra uomini e tra donne.

S.E.X. uscì nel 1992 e le costò parecchie bacchettate da parte dei benpensanti che la intervistarono. Su questo Madonna si basa nella sua nota in cui prende di mira le popstar del momento. Miss Ciccone scrive:

“Trent’anni fa ho pubblicato un libro intitolato S.E.X. in cui, oltre a mie foto nude, c’erano immagini di uomini che baciano uomini, donne che baciano donne, io che bacio tutti. Ho anche scritto delle mie fantasie sessuali e ho condiviso il mio punto di vista sulla sessualità in modo ironico. Ho passato gli anni seguenti ad essere intervistata da bigotti che cercavano di rimproverami per essermi emancipata. Mi hanno chiamata tro*a, strega, eretica, il diavolo. Ora Cardi B può cantare della sua Wap (Wet Ass Pussy, ndr), Kim Kardashian può finire sulle copertine delle riviste con le chiappe fuori e Miley Cyrus può cantare: ‘I came in like a wrecking ball’. Prego, bit**es”.

A scatenare il caos, tuttavia, è stata l’emoji utilizzata da Madonna per chiudere la nota: un clown. Questo non è piaciuto a Cardi B, che in un tweet – poi rimosso – ha scritto:

“Sono cresciuta ascoltando questa donna e le ho reso omaggio più e più volte… può esprimere il suo punto di vista senza aggiungere l’emoji del clown e gettare mer*a. Che delusione sono queste icone una volta che riesci a sfondare nell’industria, ecco perché me ne sto per conto mio”.

Non sono mancati gli interventi dei fan di Madonna a difesa della popstar, ai quali Cardi B ha risposto per le prime: “Me ne fo**o di chi si tratta, nessuno può mancarmi di rispetto“.

Tuttavia, dopo la tempesta è arrivata la quiete. Le due star si sono sentite al telefono e hanno fatto pace. Lo dimostrano gli scambi d’affetto comparsi su Twitter. “Ho parlato con Madonna, è stato bellissimo”, ha scritto Cardi B. Le due si sono menzionate reciprocamente con un “ti amo”.

