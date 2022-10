“Mi interessano i Maneskin e mi interessa Chiara Ferragni che ha 27 milioni di follower”, dice Liliana Segre a Che Tempo Che Fa. Ospite di Fabio Fazio, la politica dimostra di conoscere molto bene il mondo dei social sebbene non ne faccia parte. Non ha infatti account sui social e non intende aprirne ma è molto attenta a tutto ciò che succede sul web e sulle piattaforme utilizzare dal pubblico di tutte le età, non solo dai giovanissimi.

Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e testimone attiva della Shoah italiana, ha 92 anni e ieri è stata ospite del programma di Fabio Fazio. Nel corso dell’intervista ha parlato anche di due fenomeni delle nuove generazioni, molto seguiti sul web: il gruppo musicale dei Maneskin e la influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni, moglie del rapper Fedez.

Sia i Maneskin che Chiara Ferragni hanno attirato l’attenzione di Liliana Segre ed entrambi sono molto attivi nel supporto dei diritti umani. A Che Tempo Che Fa, la politica spiega che le interessano sia i Maneskin che la Ferragni e quest’ultima ha avuto modo di incontrarla in passato. Condivide quindi le sue impressioni su questo incontro nel corso del quale si è sorpresa per l’umiltà dell’influencer.

Chiara è stata molto “graziosa” con la Segre e si è mostrata umile. Da un personaggio abituato al successo come lei, forse la Segre non se lo aspettava.

“La Ferragni, che è abituata ad un successo continuo da tempo, è stata molto graziosa con me e ti dico un aggettivo che non si usa più: umile“, le sue parole, poi motivate. Chiara Ferragni “è stata a sentire” e l’ascolto è una dote che a tanti non appartiene più. “Io ho nipoti solo maschi ma lei è stata una nipote affettuosa“, ha concluso la Segre.

