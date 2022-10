L’espulsa Ginevra Lamborghini torna al Grande Fratello Vip con tutte le polemiche e le accuse del caso. Sono molti gli ex fatti fuori per l’ombra di una bestemmia o per delle frasi poco consone ad un programma televisivo, che adesso chiedono vendetta ma, a quanto pare, nel Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini tutti è permesso e questo significa che la Lamborghini questa sera sarà nuovamente protagonista di un blocco a lei dedicato.

Secondo quanto rivelato da Federica Panicucci questa mattina in chiusura della puntata di Mattino5 sembra propri che ci sarà spazio per un ritorno di Ginevra Lamborghini per un altro scontro con Antonino Spinalbese. i due hanno già avuto modo di parlare la scorsa settimana ma le parole usate dalla bella ereditiera hanno colpito negativamente l’ex di Belen che ne ha parlato con le amiche in casa subito dopo.

Al grido di “Mi dispiace vedere in te un’atteggiamento poco adulto”, Ginevra Lamborghini ha provato a spronare l’amico a cambiare modo di fare e registro nella casa ma lui ha capito che forse qualche cosa è stato frainteso e si è un po’ lasciato sconvolgere da questa cosa tanto che la stessa ex vippona ha poi commentato “Mi dispiace che lui si senta ferito adesso”.

Secondo le prime anticipazioni sembra proprio che la bella Ginevra Lamborghini avrà modo di tornare nella casa per un confronto faccia a faccia e i due non saranno costretti a parlare con interferenze da parte delle persone presenti in studio, riusciranno a chiarirsi adesso? La Lamborghini avrà modo di parlare della sua vita privata con il suo ex coinquilino mettendo le basi per un loro futuro fuori?