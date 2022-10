Laura Pausini festeggia la prima comunione della figlia Paola, che si è svolta domenica 23 ottobre. Sui social condivide una serie di foto dall’album di famiglia. Ci sono Laura e il compagno Paolo Carta, con la figlia Paola, all’esterno della chiesa in cui la bambina ha ricevuto la sua prima comunione, poi alcuni scatti dalla festa successiva organizzata in famiglia con i parenti.

La cantante di Solarolo cita anche Papa Giovanni Paolo II, in una frase particolarmente significativa, per affidare alle parole l’espressione di quell’amore incondizionato che la lega a Paola e che per sempre la legherà alla sua bambina. Oggi per lei un altro passo compiuto lungo il tragitto che la porta alla scoperta del mondo, un passo nell’amore e nella pace, per conoscere ancora meglio il significato di fraternità e uguaglianza, valori che la sua famiglia le trasmette ogni giorno.

“L’amore mi ha spiegato ogni cosa, l’amore ha risolto tutto per me. Perciò ammiro questo amore ovunque esso si trovi”, la frase che Laura Pausini sceglie di condividere sui social, pronunciata da Papa Giovanni Paolo II nel corso del suo papato.

Poi aggiunge una riflessione su Paola che estende ad ognuno di noi e che riguarda il credere o meno in un Dio piuttosto che in un altro ma anche l’amore e la pace, concetti che ognuno dovrebbe fare propri e coltivare nel corso della vita. “Ognuno di noi ha il suo Dio, simbolo d’amore e pace”, scrive la Pausini. “Paola sta imparando ogni giorno di più il significato di uguaglianza, fraternità e amore”, conclude.

Le foto della prima comunione di Paola sono disponibili sui social dei Laura Pausini. In copertina abbiamo scelto di censurare Paola, in quanto minore.

Continua a leggere su optimagazine.com